دعاء لمن تحب يوم عرفة.. ردده في هذا الوقت المبارك

يستحب في هذا اليوم المبارك أن يدعوا المسلم لنفسه ولجموع المسلمين كافة هو أمر مستحب الدعاء لجموع المسلمين في أفضل أوقات الله الذي يباهى به اهل السماء، دعاء لمن تحب يوم عرفة مطلوب لأن دعاء المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب مستجاب، وفي فضل يوم عرفة قال رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ الله فِيهِ عَبْدًا مِنْ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمْ الْمَلَائِكَةَ فَيَقُولُ مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ. رواه مسلم

يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد، اللهم انى أسألك بعزك الذي لا يرام، وملكك الذي لا يضام، ونورك الذي ملأ أرجاء عرشك أن تقضي حاجة أخي فلان.

--يا الله يا الله يا الله أسئلك بحق من حقه عليك عظيم أن تصلي على محمد وآل محمد وأن ترزق أخي فلان العمل، وأن تبسط علي ما حظرت من رزقك.

- اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنّا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. اللهم أقل عثراتنا، واغفر زلاتنا، وكفّر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار، يا عزيز يا غفار.

-اللهم صل على محمد وآلة الائمة، ينابيع الحكمة واولى النعمة ومعادن العصمة، واعصمني بهم من كل سوء، ولا تأخذني على غرة ولا على غفلة، ولا تجعل عواقب اعمالي حسرة، وارض عني فان مغفرتك للظالمين، وأنا من الظالمين…

-اللهمّ إنّا نستعينك، ونستهديك، ونستغفرك، ونؤمن بك، ونتوكّل عليك، ونثني عليك الخير كلّه، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك.

- اللهمّ إنّي أسألك بأنّ لك الحمد، لا إله إلّا أنت الحنّان المنّان، بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الرّاحمين.

اللهمّ لكَ أسلمتُ، وبكَ آمنتُ، وعليكَ توكّلتُ، وبكَ خاصمتُ، وإليكَ حاكمتُ، فاغفر لي ما قدّمتُ وما أخّرتُ، وما أسررتُ وما أعلنتُ، وأنتَ المقدّم وأنتَ المؤخّر، لا إله إلّا أنت الأوّل والآخر، والظّاهر والباطن، عليكَ توكّلتُ، وأنتَ ربّ العرش العظيم.

-لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِين، اللهم إني أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالسَّلامَةَ مِنْ كُلّ إِثْمٍ، لا تَدَعْ لِي ذَنْبًا إِلا غَفَرْتَهُ وَلا هَمًّا إِلا فَرَّجْتَهُ وَلا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا إِلا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

-وبما أويت به على نفسك لداعيك من المؤمنين ، وبما ضمنت الإجابة فيه على نفسك للداعين، يا اسمع السامعين، وابصر الناظرين، واسرع الحاسبين، يا ذا القوة المتين، صل على محمد خاتم النبيين، وعلى اهل بيته، واقسم لي في شهرنا هذا خير ما قسمت، واحتم لي في قضائك خير ما حتمت.



دعاء مستجاب في يوم عرفة

- دعاء مستجاب في يوم عرفة، يوم عرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجة وصومه لغير الحاج سُنّة مؤكدة، ويعتبر يوم عرفة أعظم أيام العام على الإطلاق وصيامه له ثواب كبير عند الله، دعاء مستجاب في يوم عرفة هو كل ما يتفوه به المسلم من أدعية، وصيام يوم عرفة يكفر سنة ماضية وسنة قادمة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف "من صام يوم عرفة احتسب عند الله أن يكفر سنة ماضية وسنة قادمة".

اللهم اني اسالك سؤال مقترف مذنب قد اوبقته ذنوبه، واوثقته عيوبه، فطال على الخطايا دؤوبة، ومن الرزايا خطوبه، يسألك التوبة وحسن الاوبة والنزوع عن الحوبة، ومن النار فكاك رقبته، والعفو عما في ربقته، فانت مولاي اعظم امله وثقته.

- اللهم اسالك بمسائلك الشريفة، ووسائلك المنيفة ان تتغمدني في هذا الشهر برحمة منك واسعة، ونعمة وازعة، ونفس بما رزقتها قانعة، الى نزول الحافرة ومحل الاخرة وما هي اليه صائرة .

-يا من توحد بالملك فلا ند له في ملكوت سلطانه، وتفرد بالالاء والكبرياء فلا ضد له في جبروت شانه، يا من حارت في كبرياء هيبته دقائق لطائف الاوهام، وانحسرت دون ادراك عظمته خطائف ابصار الانام، يا من عنت الوجوه لهيبته، وخضعت الرقاب لعظمته، ووجلت القلوب من خيفته، اسالك بهذه المدحة التي لا تنبغي إلا لك.

-رَبِّ اشرَح لي صَدري * وَيَسِّر لي أَمري * وَاحلُل عُقدَةً مِن لِساني * يَفقَهوا قَولي.

- اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، وبقوتك التي قهرت بها كل شيء، وخضع لها كل شيء، وذل لها كل شيء، وبجبروتك الذي غلبت بها كل شيء، وبعزتك التي لا يقوم لها شيء، وبعظمتك التي ملأت أركان كل شيء وبسلطانك الذي علا كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء، وبأسمائك التي غلبت أركان كل شيء، وبعلمك الذي أحاط بكل شيء، وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء، يا نور يا قدوس، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين.

-اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع ان تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الاحوال متواضعا.

- اللهم أسألك سؤال من اشتدت فاقته، وانزل بك عند الشدائد حاجته، وعظم فيما عندك رغبته، اللهم عظم سلطانك وعلا مكانك وخفي مكرك وظهر امرك، وغلب جندك وجرت قدرتك، ولا يمكن الفرار من حكومتك.

-اللهم صل على محمد وآل محمد، واسمع دعائي إذا دعوتك واسمع ندائي إذا ناديتك، واقبل علي إذا ناجيتك فقد هربت إليك ووقفت بين يديك مستكينًا لك متضرعًا إليك، راجيًا لما لديك ثوابي وتعلم ما في نفسي وتخبر حاجتي وتعرف ضميري ولا يخفى عليك أمر متقلبي ومثواي، وما أريد أن أبدي به من منطقي واتفوه به من طليبتي وأرجوه لعافيتي، وقد جرت مقاديرك علي يا سيدي فيما تكون مني إلى آخر عمري من سريرتي وعلانيتي وبيدك لا بيد غيرك زيادتي ونقصي ونفعي وضري.



دعاء عرفات

يستحب الدعاء والتلبية والذكر والشكر في يوم عرفة، كما أن دعاء عرفات مستجاب لجميع العباد، و دعاء عرفات عظمّ الرسول -صلى الله عليه وسلم- من فضل هذا اليوم فقال : خير الدعاء دعاء يوم عرفة وهو يوم أكمل الله الملة وأتم به النعمة كما أنه أحد الأيام المعلومات التي أثنى الله عليها في كتابه.. وفيما يلي دعاء عرفات.

ونقول في دعاء عرفات اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم، والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال.

-اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.

-اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والأنعام لا إله إلا أنت ظهر اللاجئين وجار المستجيرين وأمان الخائفين.

-اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فأغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

- اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك الأعظم الطيب المبارك، الأحب إليك، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت، أن تجعلنا في هذه الدنيا من المقبولين، وإلى أعلى درجاتك سابقين، واغفر لي ذنوبي وخطاياي، وجميع المسلمين.

- اللهم أحينا حياة السعداء وأمتنا ممات الشهداء ، واحشرنا في زمرة الأنبياء والأصفياء إنك أنت الغفور الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آلة وأصحابه أجمعين ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

-اللهم إنى أشهدك أنى لا أحمل فى قلبى غلاً ولا حقداً ولا حسداً ولا شحناء ولا بغضاء لأحد من المسلمين، وأني أحللت وسامحت كل مـن ظلمنى أو اغتابنى من عقوبتك.

-اللهم واخصصني من كرمك بجزيل قسمك واعوذ بعفوك من عقوبتك واغفر لي الذنب الذي يحبس عليا الخلق ويضيق عليا الرزق , حتى اقوم بصالح رضاك وانعم بجزيل عطائك , واسعد بسابغ نعمائك , فقد لذت بحرمك وتعرضت لكرمك , واستعذت بعفوك من عقوبتك , وبحلمك من غضبك , فجد بما سألتك وانل ما التمست منك , اسألك بك لا بشيئ هو اعظم منك.

-اللهم اجعلني ممن سعد جده , وتوفر من الخيرات حظه , واجعلني ممن سلم فنعم , وفاز فغنم , واكفني شر ما اسلفت , واعصمني من الازدياد في معصيتك , وحبب الي طاعتك ومايقربني منك ويزلفني عندك .

-سيدي اليك يلجأ الهارب ومنك يلتمس الطالب , وعلى كرمك يعوّل المستقيل التائب , ادبتَّ عبادك بالتكرم وأنت اكرم الاكرمين , وامرت بالعفو عبادك وانت الغفور الرحيم .

- اللهم فلا تحرمني مارجوتُ من كرمك ولا تؤيسني من سايغ نعمك ولا تخيبني من جزيل قسمك في هذه الليلة بأهل طاعتك , واجعلني في جنة من شرار بريتك .