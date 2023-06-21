كاتب صحفي: قمة فرنسا فرصة لتقديم تجربة مصر الفريدة في الاقتصاد الأخضر

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، إن العلاقات المصرية الفرنسية ممتدة تاريخيا، وهي علاقات مهمة مليئة بالملفات المتقاطعة والمتشابكة طوال السنوات التسع الماضية، فكل دولة منهما لها ثقلها الإقليمي والدولي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحوار الوطني" تقديم الإعلامية آية عبد الرحمن على شاشة "إكسترا نيوز"، أن هناك توافق بين مصر وفرنسا في عدد من الملفات، حيث تتوافق الدولتين على حل المسألة الليبية حلا سلميا، أيضا مصر لها دور كبير في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وباع كبير في مكافحة الإرهاب.

ولفت إلى أن قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد هي استجابة لدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قمة المناخ "كوب 27"، وهذه القمة فرصة لتقديم تجربة مصر الفريدة واستراتيجيتها نحو المضي قدما في الاقتصاد الأخضر والربط الكهربائي.

الرئيس ماكرون يقدر الرئيس السيسي

وذكر أن فرنسا لديها قدر كبير جدا من الذكاء لمصافحة الدول التي تراها نموذجا وصاحبة تجربة ناجحة، والرئيس ماكرون يقدر الرئيس السيسي، وكل التجارب المصرية في السنوات التسع الماضية أصبحت نموذجا، والاستراتيجية المصرية فرضت نفسها على الجميع.