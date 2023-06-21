أستاذ بيئة يكشف تفاصيل البدء في تحليل سلوك القروش بالبحر الأحمر|فيديو

كشف الدكتور محمود حنفي، أستاذ البيئة البحرية، تفاصيل بدء وزارة البيئة دراسة لتحليل سلوك القروش بالبحر الأحمر.

وقال "حنفي" في اتصال هاتفي ببرنامج "مصر جديدة" تقديم الإعلامية إنجي أنور والمذاع على قناة etc مساء اليوم الأربعاء، إن الدراسة تستهدف تركيب حساسات على أسماك القرش تسجل وجودها والمدى الجغرافي لحركته ويستهدف 3 أنواع من أسماك القرش (القرش، الماكو، والمحيطي) وستمر الدورة لمدة عام .

هل تقترب القروش من المناطق التي تستخدم بكثافة من مستخدمي البيئة البحرية؟



وأضاف أستاذ البيئة، أن هذه الدراسة سوف تغطي كافة فصول السنة، والهدف علاقة الحوادث بالمدى الجغرافي وهل تقترب القروش من المناطق التي تستخدم بكثافة من مستخدمي البيئة البحرية سواء الغوص، أو السباحة، فضلاً عن جمع بيانات عن درجات الحرارة والملوحة وحالة البيئة البحرية بشكل عام.

الغواصون يأتون للغوص للاستمتاع برؤية القروش

وأكد أستاذ البيئة، أن الوزارة استعانت بخبيرة امريكية متخصصة في تركيب الحساسات على أسماك القرش، وتابع سيتم من خلالها متابعة حركة هذه الأسماك عن طريقة اصطيادها خلال ربع ساعة تجمع كل البيانات البيولوجية الطول والشكل ونوعه، وتضع الحساسات ويتم إطلاقه مرة أخرى، وعند اصطياده مرة أخرى نستطيع قياس معدل نموه وحالته وهي تفيد الدراسة البيولوجية والسلوك الطبيعي لاسماك القرش في البيئة البحرية، وتبين قد ايه القرش يقترب من الأماكن المكتظة بالسائحين، ويساعد على التواجد البيئي، لاسيما أن القرش هو منتج سياحي مهم وعامل جذب سياحي والغواصين يأتون للغوص للاستمتاع برؤية القروش.



وأوضح الدكتور محمود حنفي، أن الإنسان ليس على قائمة طعام أسماك القرش نهائي، وأن ما يحدث من حوادث سببها الصيد الجائر تسبب في انخفاض المخزون السمكي للحد الحرج، وها المخزون يعد الغذاء الأساسي لأسماك القرش.