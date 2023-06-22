سفير مصر بباريس: الشركات الفرنسية تحرص على تحسين وتطوير استثماراتها بالقاهرة

أكد السفير علاء يوسف، سفير مصر في باريس، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل خلال تواجده في باريس مسؤولي أكبر شركتين في فرنسا، منهم أكبر شركة شحن على مستوى العالم.



الشركات الفرنسية تحرص على تحسين وتطوير استثماراتهم في مصر



وقال أضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذي تقدمه الإعلامية ندى رضا، والمذاع عبر قناة CBC، أن الشركات الفرنسية تحرص على تحسين وتطوير استثماراتهم في مصر، كاشفا عن الهدف من قمة التمويل العالمي الجديد في باريس بالقول: "الهدف الرئيسي من القمة هو إعادة النظر في مؤسسات التمويل الدولية لمساعدة الدول الأفريقية على تجاوز الأزمات الاقتصادية".



وذكر سفير مصر في باريس أن الرئيس الفرنسي كان حريص على دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، متابعا: "الدول النامية تعاني من عدة ملفات في مجال الأمن الغذائي وأمن الطاقة، لذلك كان هناك حرص على مراجعة نظام عمل مؤسسات التمويل الولية لإتاحة مزيد من التمويل الميسر لمساعدة الدول النامية على تخطي الأزمة التي تعاني منها منذ جائحة كورونا".



وتابع السفير علاء يوسف: "قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد تستهدف مساعدة الدول النامية في مشروعات الطاقة المتجددة".

وأشار سفير مصر في باريس إلى العديد من الفوائد من وراء تثبيت سعر الفائدة، لأن الفترة المقبلة ستشهد انخفاض في التضخم.