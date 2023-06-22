دعاء اليوم الرابع من ذي الحجة.. 6 كلمات تقدر لك الخير

بدأ رابع أيام ذي الحجة مع شروق شمس اليوم الخميس، لينبهنا إلى أن أبواب السماء مفتوحة أمام دعاء اليوم الرابع من ذي الحجة ، وبه يحين موعدنا مع الفرج والجبر والرزق وكل أسباب السعادة في الدنيا والآخرة، فكل من له حاجة عند الله تعالى لديه فرصة تحت مسمى دعاء اليوم الرابع من ذي الحجة ، حيث يعد من الأدعية المستجابة سواء كنت صائمًا أو لا ، لذا لا ينبغي تفويته أو تركه ، فالدعاء عبادة من أفضل العبادات، وتحري أوقات الاستجابة من وصايا رسول الله -صلى الله عليه وسلم - والعشر من ذي الحجة من الأوقات المباركة ، ومن ثم لا ينبغي التفريط في دعاء اليوم الرابع من ذي الحجة أو أي من أيام العشر الأوائل .

دعاء اليوم الرابع من ذي الحجة

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الله -سبحانه وتعالى- أمر عباده أن يذكروه، خاصة في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، وعدم الغفلة عنه، فجعل الذكر شعار أهل الإيمان، يقول الله عز وجل: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ﴾.

وأوضحت “ الإفتاء” أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حدثنا عن أهمية ذكر الله تعالى فقال: «مَثَلُ الَّذِي يَذكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لا يَذكُرُ رَبَّهُ.. مَثَلُ الحَيِّ وَالمَيِّتِ»، موضحة أن ذكر الله -عز وجل- خاصة في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة هو الصلة بين العبد والرب، وهو وسيلة القرب وطريق الحب، وهو باب عظيم لتزكية النفس واطمئنان القلب، والسبيل إلى حسن الثواب في الآخرة.

وأضافت أن هناك أدعية يستحب ترديدها خلال العشر من ذي الحجة، بينها «لاَ إله إلاَّ اللَّه وحدَهُ لا شرِيكَ لهُ، اللَّه أَكْبَرُ كَبِيرًا، والحمْدُ للَّهِ كَثيرًا، وسُبْحانَ اللَّه ربِّ العالمِينَ، وَلاَ حوْل وَلا قُوَّةَ إلاَّ باللَّهِ العَزيز الحكيمِ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وارْحمني، واهْدِني، وارْزُقْني»، كذلك ( اللهم إنى أسألك بفضلك وعظمتك وجلالك وهيبتك وجبروتك وقوتك وباسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفرج عنا ما نحن فيه وأن تقدر لنا الخير فيما نريده وننويه .. وأن ترزقنا من رزقك وأن تظلنا بظلك يوم لاظل إلا ظلك.

أدعية عشر ذي الحجة