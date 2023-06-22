قبل اجتماع المركزي.. كيف تربح 8000 جنيه شهريا من بنكي مصر والأهلى؟

شهادات بنك مصر والبنك الأهلى.. يتساءل الكثير من عملاء البنوك وراغبي الاستثمار عن كيفية الربع من شهادات الادخار الموجودة حاليا بالسوق المصري، خاصة قبل اجتماع البنك المركزي.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي خلال الساعات القليلة المقبلة لتحديد سعر الفائدة بالبنوك، في إطار اجتماعها الدوري.

ما سعر الفائدة في مصر؟

اجتماع البنك المركزي هو الرابع هذا العام، وسط توقعات كبيرة بتثبيتها للمرة الثانية على التوالي.

يذكر أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصري، قررت في اجتماعها الأخير، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب.

جاء ذلك خلال اجتماع البنك المركزي الموافق 18 مايو 2023، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 18.75%.

كيف تربح من شهادات بنك مصر؟

يقدم بنك مصر شهادة ادخار بفائدة ثابتة لمدة 3 سنوات (36 شهرًا) بشرط أن يصل العائد إلى 19% يتم صرفها شهريًا، وأن يبدأ سعر الحد الأدنى لشراء الشهادة من 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها.

على سبيل المثال، في حالة شراء العميل لشهادة بنك مصر بنسبة 19% بقيمة 500 ألف جنيه، يحصل العميل على عائد شهري يقارب 8000 جنيه شهريًا.

كيفية تربح من شهادات البنك الأهلى؟

على غرار شهادة بنك مصر، يقدم البنك الأهلي شهادة ادخار لمدة 3 سنوات بعائد شهري 19% بشرط أن تبدأ قيمة شراء الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها.

وفي حالة شراء العميل لشهادة البنك الأهلي المصري 19٪ بقيمة 500 ألف جنيه، سيحصل العميل على عائد شهري يقارب 8000 جنيه.

وفيما يلي نستعرض شهادات بنك مصر والبنك الأهلى مرتفعة الفائدة:

شهادات البنك الأهلى

- الشهادة (البلاتينية) للعائد الثابت أجل 3 سنوات: بسعر فائدة سنوي 19% يصرف شهرياً، ويبدأ الحد الأدنى لشرائها من أول ألف جنيه ومضاعفاته.

- الشهادة (البلاتينية) أجل 3 سنوات ذات العائد المتدرج (متناقص): تتراوح نسبة الفائدة السنوية 22% في السنة الأولى، و18% للسنة الثانية، و16% للسنة الثالثة، ويصرف العائد شهريا، ويبدأ الحد الأدنى لشرائها من أول ألف جنيه ومضاعفاته.

شهادات بنك مصر

- شهادة (القمة) أجل 3 سنوات (للعائد الثابت): بسعر فائدة سنوي 19% يصرف شهرياً، ويبدأ الحد الأدنى لشرائها من أول ألف جنيه ومضاعفاته.

- شهادة (ابن مصر 2) أجل 3 سنوات ذات العائد المتدرج (متناقص): تتراوح نسبة الفائدة السنوية عليها 22% في السنة الأولى، و18% للسنة الثانية، و16% للسنة الثالثة، ويصرف العائد شهريا، ويبدأ الحد الأدنى لشرائها من أول ألف جنيه ومضاعفاته.