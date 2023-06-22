خبيرة مصرفية: توقعات بتثبيت البنك المركزي سعر الفائدة في اجتماع اليوم|فيديو

أكدت سهر الدماطي، خبيرة مصرفية، أن طرح العملات البلاستيكية مثل العشرة جنيه ومؤخرا فئة العشرين جنيه، يتم بتكلفة معقولة وليست بالغة، وما يحدث فيما يخص العملات في مصر يواكب التطورات العالمية.



خبيرة مصرفية: سياسات الحكومة المصرية تستهدف توطين الصناعة



وقالت سهر الدماطي، خلال حوارها ببرنامج "من مصر" المذاع عبر قناة CBC، إن استراتيجية الدولة المصرية دائما تعتمد على تطوير الصناعة، مشيره إلى أن سياسات الحكومة المصرية تستهدف توطين الصناعة وتقليل فاتورة الاستيراد، وتعزيز استثمارات القطاع الخاص.

خبيرة مصرفية:أتمنى أن يشهد اجتماع البنك المركزي اليوم تثبيت الفائدة





وواصلت خبيرة مصرفية: "أتمنى أن يشهد اجتماع البنك المركزي اليوم تثبيت الفائدة، واتخذ البنك المركزي خطوة مهمة وأشاد بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي التوقف عن التعويم المستمر للجنيه المصري".