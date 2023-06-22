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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد تكشف الظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة حتى وقفة عرفات 2023

صدى البلد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس والظواهر الجوية ودراجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من اليوم الخميس وحتى يوم الثلاثاء المقبل الذي سيوافق وقفة عرفات للعام الهجري 1444.

وتشهد البلاد في يوم عرفات 2023، طقسًا معتدل الحرارة فى الصباح الباكر، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلاً عل الأنحاء كافة، وفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وقدمت هيئة الأرصاد نصحية إلى المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، لأنه يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.
 

طقس اليوم الخميس

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الخميس، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري و السواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد معتدل الحرارة ليلا على الأنحاء كافة.

وتوجد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجـه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما يوجد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

أما عن حالة البحرالمتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 والرياح السطحية شمالية غربية.


بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى
القاهرة 33 22
العاصمة الادارية 33 22
6 اكتوبر 34 21
بنهــــا 33 22
دمنهور 32 21
وادى النطرون 34 20
كفر الشيخ 32 21
المنصورة 33 22
الزقازيق 34 22
شبين الكوم 33 21
طنطا 32 21
دمياط 30 21
بورسعيد 29 22
الإسماعيلية 34 22
السويس 33 21
العريش 30 21
رفح 29 22
رأس سدر 35 20
نخل 34 17
كاترين 31 14
الطور 32 24
طابا 34 23
شرم الشيخ 36 26
الاسكندرية 28 20
العلمين الجديدة 27 20
مطروح 28 21
السلوم 29 18
سيوة 35 20
رأس غارب 36 26
الغردقة 35 25
سفاجا 35 25
مرسى علم 36 26
شلاتين 36 26
حلايب 33 27
أبو رماد 34 27
رأس حدربة 34 28
الفيوم 33 22
بني سويف 33 22
المنيا 34 23
أسيوط 34 22
سوهاج 35 24
قنا 40 28
الأقصر 38 26
أسوان 39 26
الوادى الجديد 37 26
أبوسمبل 39 27

الأرصاد الظواهر الجوية دراجات الحرارة المتوقعة وقفة عرفات يوم عرفات 2023

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