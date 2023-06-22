تنطلق اليوم.. 9 حفلات لنجوم الشباب بمهرجان عيد الموسيقى فى حديقة الأزهر

تنطلق فعاليات مهرجان عيد الموسيقى مساء اليوم الخميس ، في حديقة الأزهر بالقاهرة، ويجمع توليفة من أشهر نجوم الموسيقى الشبابية في مصر، منهم دينا الوديدي وسمر طارق والوايلي وزياد ظاظا والسودانية آسيا مدني والألمانية إينا ليند وبلقيس.

ويستمر مهرجان عيد الموسيقى على مدار ثلاثة أيام متتالية ويفتح بابه للجمهور من مختلف الأعمار للاستمتاع بعدة فعاليات ثقافية وفنية وترفيهية. ويشهد اليوم الأول حفل الافتتاح بحضور سفيري فرنسا وألمانيا في مصر وشخصيات سياسية وثقافية هامة، كما يشهد مشاركة المنظمات الحكومية والمؤسسات العاملة في مجال البيئة، وينتهي بحفلات مغني الراب زياد ظاظا والمطربة سمر طارق ودي جي ولد.

ويتضمن اليوم الثاني حفلات الفنانة دينا الوديدي والفنانة السودانية آسيا مدني والثنائي الفرنسي المصري دو عود، ويختتم المهرجان يوم السبت المقبل بحفلات الموزع الموسيقي الوايلي وعازفة العود بلقيس والدي جي الألمانية إينا ليند.

عيد الموسيقى هو احتفالية عالمية للموسيقى بمختلف أنواعها، تحتفي خلاله كل دولة في العالم على طريقتها بموسيقاها وفنانيها، ويأتي هذا العام على خلفية النسخة السابعة والعشرين من مؤتمر المناخ الذي استضافته مصر في نهاية 2022، تمت إعادة تسميته من "عيد الموسيقى" إلى "عيد الموسيقى والبيئة"، لتسليط الضوء على الاستدامة وأهمية الحفاظ على البيئة والتوعية بالتغير المناخي عبر الاستمتاع إلى الموسيقى، حيث إنه بجانب الحفلات الغنائية يشمل المهرجان معارض وورش عمل خلال ثلاثة أيام توعوية حول أهمية الممارسات المستدامة وحماية البيئة.