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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وفد محلية النواب يتفقد مشروع المحطة الوسيطة لجمع المخلفات بالشرقية

صدى البلد

تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، مشروع المحطة الوسيطة لجمع المخلفات بمنيا القمح بمحافظة الشرقية.

 

 

جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية التي تقوم بها اللجنة، بحضور نواب دائرة منيا القمح، وبمشاركة الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية.

وخلال الجولة، استمع الوفد البرلماني، لشرح عن المحطة الوسيطة والتي تكلفت ١٧ مليون و٦٥٠ ألف جنيه، وبطاقة استيعابية ٢٥٦ طن يوميا.

وأشار مسئولو المحطة ونواب الدائرة، إلى أن هناك سيارتين فقط تقومان بنقل القمامة إلى المقالب من المحطة، وهناك حاجة لزيادة المعدات، لاسيما وأن المحطة تخدم ١١ وحدة محلية بواقع ٩٩ قرية.

وأكد المهندس أحمد السجيني، رئيس الوفد البرلماني، أنه سيتم التوصية بتوفير الإمكانيات اللازمة لتقوم المحطة بدورها على النحو الأمثل.

وقام وفد اللجنة، بتفقد مشروع استكمال الطريق الدائري بمركز منيا القمح بطول ٢٦٢٥ مترا، والذي بدأ العمل فيه، ومنتظر الانتهاء منه مع نهاية عام ٢٠٢٣.

كما تفقد الوفد طريق مدينة منيا القمح _ الزقازيق، وما شهده من أعمال تطوير وتحويلات مرورية نجحت في إنهاء مشكلات الزحام بمدخل منيا القمح.

ويترأس وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المهندس أحمد السجيني، بمشاركة النواب محمد وفيق عزت، وكيل اللجنة، عمرو درويش، أمين سر اللجنة، أحمد رمزي، محمد رجب، محسن أبو سمنة، محمود البرعي، ومي غيث، ومن أمانة اللجنة، أحمد حشيش، ومحمد شعبان، ويرافق اللجنة اللواء حمدى الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية، وعمرو طلبة، ممثل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

لجنة الادارة المحلية احمد السجيني مشروع المحطة الوسيطة المخلفات الشرقية

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