‏الأمن يداهم محلاً في باب الشعرية بدون ترخيص وبداخله لحوم فاسدة |شاهد

داهم رجال مباحث القاهرة محل لحوم مجمدة في باب الشعرية لإدارته بدون ترخيص، وعُثر بداخله على لحوم فاسدة قبل ترويجها في العيد، تم ضبط صاحب المخزن تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة باب الشعرية بمديرية أمن القاهرة قيام مالك محل لحوم مجمدة مقيم بدائرة القسم يدير مخزن بدون ترخيص وبحوزته كمية كبيرة من اللحوم المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمى بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة .

تم استهداف المخزن وأمكن ضبطه وعثر بداخل المخزن على كمية كبيرة من مقطعات اللحوم جميعها مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية .

وبمواجهته اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص ، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.