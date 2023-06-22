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خبير تخطيط عمراني: إنشاء الدولة للمدن الجديدة أمر حتمي |فيديو

المهندس أحمد حسن
المهندس أحمد حسن خليل خبير التخطيط العمراني

قال المهندس أحمد حسن خليل خبير التخطيط العمراني، إنّ المدن الجديدة التي أنشأتها الدولة المصرية بعد ثورة 30 يونيو كانت أمرا حتميا بسبب الازدحام والتكدس، موضحًا: "منطقة وسط البلد كانت مزدحمة بسبب مجمع التحرير، لكن اليوم كنت في وسط البلد الساعة التاسعة صباحا ولم يكن هناك أي تكدس مروري، وهذه اللحظة انتظرتها منذ 10 سنوات عندما بدأنا نعمل على إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة".

ما حدث في وسط البلد بداية شعور الدولة المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة

وأضاف "خليل" حواره عبر  القناة الأولى والفضائية المصرية، "ما حدث في وسط البلد بداية شعور الدولة المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة ونقل المقار الحكومية إليها".

وتابع خبير التخطيط: "في الماضي كان لدينا حول القاهرة الطريق الدائري والطريق الأوسطي والطريق الدائري الإقليمي، هذه الطرق بديلة، وكانت تصب في ميدان التحرير، فمن يأتي للدلتا كان يذهب للتحرير، ومن يأتي من جنوب القاهرة يذهب إلى هناك، ومن ثم، فقد كان إنشاء المدن الجديدة ومنها العاصمة الإدارية الجديدة أمر مهم للغاية".
 

 

الدولة المصرية المدن الجديدة مجمع التحرير العاصمة الإدارية الجديدة أحمد حسن خليل

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