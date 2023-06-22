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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم .. هبة طوجي ضيفة برنامج «معكم منى الشاذلي»

صدى البلد

تحل المطربة هبة طوجى ضيفة على برنامج “معكم منى الشاذلى” اليوم الخميس فى تمام التاسعة مساءً على شاشة cbc.

وحرصت المطربة هبة طوجي خلال حفلها في دار الأوبرا، على تقديم أغاني من الألبوم الجديد المقرر طرحه قريبا ومن لينهم ضلك حدي.

وبدأت المطربة هبة طوجي حفلها في دار الأوبرا المصرية بأغنية طلعت يامحلا نورها تحت قيادة المايسترو أحمد عويضة، وذلك بعدما عزف أسامة الرحباني النشيد الوطني على البيانو.

وحرصت على ان توجه الشكر لخالد داغر والمايسترو أحمد عويضة على دعوتها للوقوف على  مسرح دار الأوبرا

وأعربت هبة طوجي عن سعادتها للعودة إلى مصر بعد غياب قرابة ثلاث سنوات منذ آخر حفلاتها قائلة في تصريحات صحفية: "اشتقت لمصر ومتحمسة للقاء الجمهور المصري في القاهرة بعد الغياب، واحتفل معهم بألبومي الجديد "بعد سنين".

كما أضافت هبة طوجي " اتشرف أخيرا بالغناء على مسرح دار الأوبرا المصرية العريق برفقة الموسيقار أسامة الرحباني، وهي تجربة مثيرة وحماسية لي، رغم غنائي على كبرى مسارح العالم، تظل مصر وجمهورها قريبة لقلبي، كما أحببت الغناء باللهجة المصرية خلال إحدى أغنيات  ألبومي الجديد وأهديها للجمهور".

واحتفلت هبة طوجي مؤخرا بإطلاق ألبومها الجديد "بعد سنين"، والذي ضم في جعبته 13 أغنية، من بينها الأغنية الرئيسية التي تغنت بها باللهجة المصرية، بجانب عدة تعاونات مميزة خلال أغانيه منها الديو العالمي مع النجم لويس فونسي بأغنية "لو نبقى سوا"، ودويتو "بحبك لآخر يوم" مع الموسيقى الفرنسي العالمي إبراهيم معلوف، كما تشارك بنفسها في تلحين وكتابة بعض أغنيات الألبوم.

ويكلل الألبوم التعاون الموسيقي الناجح بين هبة طوجي والموسيقار اللبناني الكبير أسامة الرحباني، الذي تولى مهمة الإنتاج الموسيقي لأغنيات الألبوم التي تم تنفيذها بين لبنان وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، والألبوم من إنتاج "يونيفرسال أرابيك ميوزك" العالمية.

أسامة الرحباني المطربة هبة طوجي برنامج معكم منى الشاذلى برنامج “معكم مني الشاذلي منى الشاذلى

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