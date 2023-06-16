عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هبة طوجي تقدم أغاني من ألبومها الجديد في حفل دار الأوبرا

صدى البلد

حرصت المطربة هبة طوجي خلال حفلها في دار الأوبرا، على تقديم أغاني من الألبوم الجديد المقرر طرحه قريبا ومن لينهم ضلك حدي.

وتقول في مقطع الأغنية: "ياحبيبي ضلك حدي واغمرني بإيديك، انا قلبي مثل الورد يرتوي من عينك".

بدأت المطربة هبة طوجي حفلها في دار الأوبرا المصرية بأغنية طلعت يامحلا نورها تحت قيادة المايسترو أحمد عويضة، وذلك بعدما عزف أسامة الرحباني النشيد الوطني على البيانو

وحرصت على ان توجه الشكر لخالد داغر والمايسترو أحمد عويضة على دعوتها للوقوف على  مسرح دار الأوبرا

أعربت هبة طوجي عن سعادتها للعودة إلى مصر بعد غياب قرابة ثلاث سنوات منذ آخر حفلاتها قائلة في تصريحات صحفية: "اشتقت لمصر ومتحمسة للقاء الجمهور المصري في القاهرة بعد الغياب، واحتفل معهم بألبومي الجديد "بعد سنين".

كما أضافت هبة طوجي " اتشرف أخيرا بالغناء على مسرح دار الأوبرا المصرية العريق برفقة الموسيقار أسامة الرحباني، وهي تجربة مثيرة وحماسية لي، رغم غنائي على كبرى مسارح العالم، تظل مصر وجمهورها قريبة لقلبي، كما أحببت الغناء باللهجة المصرية خلال إحدى أغنيات  ألبومي الجديد وأهديها للجمهور".

واحتفلت هبة طوجي مؤخرا بإطلاق ألبومها الجديد "بعد سنين"، والذي ضم في جعبته 13 أغنية، من بينها الأغنية الرئيسية التي تغنت بها باللهجة المصرية، بجانب عدة تعاونات مميزة خلال أغانيه منها الديو العالمي مع النجم لويس فونسي بأغنية "لو نبقى سوا"، ودويتو "بحبك لآخر يوم" مع الموسيقى الفرنسي العالمي إبراهيم معلوف، كما تشارك بنفسها في تلحين وكتابة بعض أغنيات الألبوم.

ويكلل الألبوم التعاون الموسيقي الناجح بين هبة طوجي والموسيقار اللبناني الكبير أسامة الرحباني، الذي تولى مهمة الإنتاج الموسيقي لأغنيات الألبوم التي تم تنفيذها بين لبنان وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، والألبوم من إنتاج "يونيفرسال أرابيك ميوزك" العالمية.

أسامة الرحباني الأوبرا المصرية الألبوم الجديد اللهجة المصرية المطربة هبة طوجي النشيد الوطنى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عنده 85 سنة.. حلمي بكر يعقد قرانه على زوجته السابقة في حضور ابنته

الأهلي تصنيف أول | الكاف يعلن موعد قرعة دوري السوبر الأفريقي

لليوم الثاني.. القبض على مصريين بالسعودية لترويجهم لحملة حج وهمية

لاستعادة عرش إفريقيا.. رجل أعمال سعودي يقدم عرضا مغريا للوداد المغربي

بـ ألفاظ خارجة | خناقة وبلطجة أمام مول طلعت حرب .. فيديو

انتهت بـ بلوك .. خلافات عائلية بين هنا الزاهد وكريم فهمي وزوجته

سمكة قرش تلتهم غطاسة ماهرة في البحر.. ماذا حدث؟

الزوجة الثانية وسحر هدف الأهلي في الوداد| مرتضى منصور يواصل إطلاق قذائفه: "مشفناش جون عبدالمنعم"

ترشيحاتنا

طلع بمصلحة من موت ابوه| موجة غضب من بلوجر وثق لحظة احتضار والده.. شاهد

أول رد من "الموسيقيين" على استخدام أغاني العندليب الأسمر في المهرجانات

حسام موافي يحذر الأطفال مرضى السكر من الأكل خارج المنزل لهذا السبب

وفاة الأخ الثالث للطفلين ضحية الآيس كريم في سوهاج

ماكرون يطلب من بن سلمان تدخلا عاجلا للسعودية في هذه الأزمة..ما القصة؟

ماجي الحلواني : أهديت للرئيس السيسي كتابي إمبراطورية إمام الكروية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 شائعات صادمة عن خسارة الوزن.. زيت الزيتون والعسل أبرزها

تحذير من تناول طاجن الأرز المعمر .. تعرف على السبب

طريقة عمل تريليتشا كيك بالمانجو

عدوكم الأول.. حسام موافي يحذر مرضى ضغط الدم من الملح| اعرف السبب

فيديو

سرقة أغانيه وحياته الشخصية.. تامر عاشور يفتح خزائن أسراره

فرص واعدة .. صفقة قطرية مصرية في 7 فنادق تاريخية | فيديو جراف

بسبب الآيس كريم .. تفاصيل مؤلمة باللحظات الأخيرة في حياة طفلتين |فيديو

الكيلو بـ 150 جنيها.. مفاجأة في أسعار الأضاحي.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: الثانوية العامة .. العبرة بالخواتيم

هند عصام

هند عصام تكتب: الأمير الملعون

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

اﻟﻤﺰﻳﺪ