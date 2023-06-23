عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

10 اختصاصات لرئيس الجهاز المصرى للملكية الفكرية وفقا للقانون

مجلس النواب
مجلس النواب

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن اختصاصات رئيس الجهاز المصرى للملكية الفكرية وذلك بعد موافقة مجلس النواب على مشروع القانون الخاص بالملكية الفكرية خلال جلساته السابقة فيما يلى:

اختصاصات رئيس جهاز الملكية الفكرية

المادة (٩):

يتولى رئيس الجهاز إدارة شئون الجهاز وفقًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ويكون مسئولًا أمام مجلس الإدارة عن تنفيذ السياسات العامة الموضوعة لتحقيق أهدافه، وعن سير أعماله فنيًا وإداريًا وماليًا، ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون، وله على الأخص:

1)     إصدار الهيكل التنظيمي للجهاز، واقتراح اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية والموارد البشرية ولوائح التعاقدات والمشتريات، وغيرها من اللوائح الداخلية.

2)     متابعة تنفيذ خطط عمل الجهاز.

3)     التوجيه بإعداد التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالجهاز ومركزه المالي.

4)     الإشراف على دراسة أو إعداد مشروعات اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم التي يُقترح إبرامها مع الجهات ذات الصلة بعمل الجهاز وعرضها على مجلس الإدارة للموافقة عليها.

5)     الإشراف على إعداد مشروع الموازنة السنوية للجهاز ومشروع حسابه الختامي وعرضهما على مجلس الإدارة.

6)     تنسيق التعاون مع المنظمات والجهات الدولية والإقليمية المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية، وذلك في نطاق تحقيق أهداف الجهاز، ووفقًا لما يقرره مجلس الإدارة، وطبقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

7)     تنسيق أنشطة الجهاز مع مختلف الجهات العامة والوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية فيما يحقق أهداف الجهاز.

8)     الإشراف على إعداد برامج التدريب والتوعية بحقوق الملكية الفكرية لدى الشركات والأفراد، وكذا الإشراف على تنظيم المؤتمرات والندوات وعلى عملية إصدار النشرات والمطبوعات المتخصصة في مجال عمل الجهاز.

9) إصدار قواعد وضوابط تعامل مأموري الضبط القضائي مع الخاضعين لأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه، وإجراءات فحص المخالفة، وذلك كُله بعد موافقة مجلس الإدارة.

10) ما يكلفه به رئيس مجلس الوزراء أو مجلس الإدارة من أعمال أخرى تدخل في نطاق أعمال الجهاز.

ولرئيس الجهاز أن يفوض أحد أعضاء مجلس الإدارة في القيام بهمام محددة، وله أن يفوض نائبه أو أيًا من مديري المكاتب المختصة التابعة للجهاز في بعض اختصاصاته.

ويُمثل الجهاز أمام القضاء وفي صلاته بالغير رئيس الجهاز.

التقارير الدورية الهيكل التنظيمي الجهاز المصري للملكية الفكرية الجهات العامة الهيئات العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم| مصر تبتعد عن 8 منتخبات وتخوض 10 مباريات

تعرف على موعد مباراة الأهلي والزمالك

سِت شِمال | اعتراف صادم من المتهم بإجبار متزوجة على علاقة آثمة

رحلة بلا عودة لقاع المحيط| إعلان مصرع ركاب غواصة البحث عن "تايتنك".. ماذا قالت الشركة وأصدقائهم؟

بعد تطبيق الزيادة الأخيرة.. تعرف على أسعار السجائر الرسمية وموعد انخفاضها

فرمان حاسم من كولر .. الأهلي يتمسك بنجم الفريق ويرفض رحيله

رسالة غامضة من محامي كهربا تثير الجدل

الجزيرة قرر الاستغناء عنه | شوبير يزف نبأ سارا لجماهير الزمالك بشأن بن شرقي

ترشيحاتنا

نجم الأهلي السابق : كولر أعاد زمن جوزيه.. وهذا سر ابتعاد شادي حسين

الصلاة على النبي يوم الجمعة .. صيغة شريفة تكفي همك وتغفر ذنبك

أزهري يوضح شروط أخذ المرأة من مال زوجها دون علمه

عطل عالمي يضرب موقع يوتيوب

للتصوير .. بيومي فؤاد : كنت يوميا بروح من الغردقة للقاهرة لمدة 6 أيام

سعر الذهب اليوم الجمعة 23-6-2023 بعد قرار البنك المركزي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرحة عيد الأضحى في لوحات فنية لأطفال الغربية|صور

أشعلت السوشيال ميديا .. شاهد| داليا البحيري بفستان صيفي أنيق

تنبؤ منذ عام 2006..علاقة صادمة بين مسلسل ذا سيمبسونز والغواصة تيتيان وتيتانك

شائعات الانفصال تطارد محمد فراج وبسنت شوقي| شاهد أحدث إطلالاتهما سويا

فيديو

قرار جديد حول السبائك وسر تراجع أسعار الذهب في مصر..فيديو

تفاصيل ومدة إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص.. فيديو

العالم يحبس انفاسه .. بدء العد التنازلي لانتهاء الغواصة تيتان وركابها الخمسة

كنت جيت بالمايوه.. زلّة لسان شيرين تضعها في مرمى النقد |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

اﻟﻤﺰﻳﺪ