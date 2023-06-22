الإصابة تبعد عبد الله جمعة عن مباراة الزمالك

تحوم الشكوك حول لحاق عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بمباراة الأبيض المقبلة أمام فاركو في كأس مصر.

وأكد مصدر بالجهاز الفني أن اللاعب اشتكى من الإصابة في التدريبات الأخيرة في إطار الاستعداد للمباراة، وأصبح مهددا بالاستبعاد من القائمة التي ستخوض المباراة.

ويعتمد الجهاز الفني للزمالك بقيادة الكولومبي أوسوريو على أحمد فتوح بصورة أساسية في مركز الظهير الأيسر، ويغيب عن الزمالك حاتم سكر الظهير البديل في ظل تواجده مع المنتخب الأولمبي بالمغرب استعدادا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر، المقرر لها غدا الجمعة، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.