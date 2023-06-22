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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يستغرق وقتا.. رئيس وزراء أوكرانيا يكشف تفاصيل جديدة بشأن الهجوم المضاد

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

حذر رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميجال، اليوم الخميس، من أن هجوم كييف المضاد ضد القوات الروسية “سيستغرق وقتا”، مشيرا إلي أنه “متفائل” بشأن نجاحه.

 

وقال شميجال على هامش مؤتمر تعافي أوكرانيا في لندن: “سنقوم بعمليات هجومية ذكية للغاية.

 وبسبب هذا، سيستغرق الهجوم المضاد بعض الوقت، لدينا النية للتحرك والمضي قدما وأنا متفائل تماما بتحرير جميع أراضينا التي يحتلها الروس”.

 

وأضاف أن “الهجوم المضاد هو عدد من العمليات العسكرية، في بعض الأحيان يكون مسيئا، في بعض الأحيان يكون الأمر دفاعيا”.

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وقال رئيس الوزراء الأوكراني: “لسوء الحظ، خلال استعدادنا لهذا الهجوم المضاد، كان الروس يستعدون أيضا، لذلك هناك الكثير من حقول الألغام، مما يجعل التحرك أبطأ”.

كييف القوات الروسية رئيس الوزراء الأوكراني أوكرانيا

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