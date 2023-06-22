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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا تستعيد ثلاثة أسرى سلمتهم روسيا للمجر

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت أوكرانيا، الأربعاء، استعادة ثلاثة أسرى حرب أطلقتهم روسيا وسلمتهم للمجر، لكنها انتقدت عرقلة بودابست للعملية، في حادثة من شأنها أن تضيف مزيدا من التوتر في العلاقة بين أوكرانيا والمجر.

وقال دميترو لوبينتس أمين المظالم الأوكراني للتلفزيون الرسمي "أؤكد أن ثلاثة أسرى حرب سابقين قد عادوا إلى أوكرانيا"، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس".

واتهم المسؤول الأوكراني المجر بـ"القوادة" لروسيا من خلال منعها التواصل مع بعض الأسرى وتنفيذ عملية التسلم من روسيا "بشكل سري".

وأضاف "أفسر تصرفات المجر على أنها انتهاك للقانون الإنساني الدولي".

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لكن المجر نفت من جهتها منع أوكرانيا من مقابلة أسرى حرب سابقين على أراضيها.

وفي غضون ذلك، أفاد الاتحاد الأوروبي أنه سيطلب تفسيرات من المجر العضو في التكتل حول القضية، واعتبر أن أي تحرير لمواطنين أوكرانيين يجب أن يتم بالتنسيق مع كييف.

وقال بيتر ستانو المتحدث باسم الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي "على سلطات المجر أن تشرح تفاصيل الدور الذي لعبته في تحرير المواطنين الأوكرانيين من روسيا".

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