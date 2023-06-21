معارك عنيفة على 4 محاور.. أوكرانيا تكشف تفاصيل الهجوم المضاد ضد روسيا

قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الأربعاء، إن القتال العنيف في منطقة دونيتسك مستمر، حيث تحافظ القوات الروسية على تركيزها في مناطق ليمان وباخموت وأفدييفكا ومارينكا.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قالت هيئة الأركان العامة، إن “أكثر من 30 اشتباكا قتاليا وقعت في تلك المناطق في اليوم الأخير”، مشيرة إلى أن “روسيا شنت عدة هجمات فاشلة في تلك الاتجاهات”.

وقال كل من هيئة الأركان العامة الأوكرانية وأولكسندر تارنافسكي، قائد القوات المشتركة في جنوب البلاد، إن القوات الروسية في موقف دفاعي في اتجاهي زابوريجيا وخيرسون، بينما تتقدم القوات المسلحة الأوكرانية.

وكتب تارنافسكي، عبر “تليجرام”: “في قطاع تافريا، يقوم جيشنا بشكل منهجي بطرد العدو من مواقعه ويواصل التقدم. نجاحات قوات الدفاع ملحوظة بالفعل.. خلال اليوم الأخير في تافريا، وهي بلدة في جنوب أوكرانيا، بلغت خسائر العدو في القتلى والجرحى ما يقرب من ثلاث سرايا… دمرنا وألحقنا أضرارا بـ 68 وحدة من المعدات العسكرية للعدو “.

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، إن القوات الروسية لم تنجح في شن هجمات في قرية بياتيخاتكي في منطقة زابوريجيا، بينما شنت أيضا غارات جوية في منطقتي بريوبرازينكا وستوبنوجيرسك في منطقة دونيتسك.

وفي باخموت، ادعى القائم بأعمال قائد لواء الهجوم 3 في أوكرانيا، ماكسيم زورين، أن القوات الروسية كانت تحاول دون جدوى استعادة بعض مواقعها المفقودة في ساحة المعركة.

وقال زورين: “النتيجة… قتلى وجرحى روس”.