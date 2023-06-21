عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

معارك عنيفة على 4 محاور.. أوكرانيا تكشف تفاصيل الهجوم المضاد ضد روسيا

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الأربعاء، إن القتال العنيف في منطقة دونيتسك مستمر، حيث تحافظ القوات الروسية على تركيزها في مناطق ليمان وباخموت وأفدييفكا ومارينكا.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قالت هيئة الأركان العامة، إن “أكثر من 30 اشتباكا قتاليا وقعت في تلك المناطق في اليوم الأخير”، مشيرة إلى أن “روسيا شنت عدة هجمات فاشلة في تلك الاتجاهات”.

وقال كل من هيئة الأركان العامة الأوكرانية وأولكسندر تارنافسكي، قائد القوات المشتركة في جنوب البلاد، إن القوات الروسية في موقف دفاعي في اتجاهي زابوريجيا وخيرسون، بينما تتقدم القوات المسلحة الأوكرانية.

وكتب تارنافسكي، عبر “تليجرام”: “في قطاع تافريا، يقوم جيشنا بشكل منهجي بطرد العدو من مواقعه ويواصل التقدم. نجاحات قوات الدفاع ملحوظة بالفعل.. خلال اليوم الأخير في تافريا، وهي بلدة في جنوب أوكرانيا، بلغت خسائر العدو في القتلى والجرحى ما يقرب من ثلاث سرايا… دمرنا وألحقنا أضرارا بـ 68 وحدة من المعدات العسكرية للعدو “.

ضابط مخابرات أمريكي يعلن موعد نهاية حرب أوكرانيا

سقوط كييف.. ضابط مخابرات أمريكي يعلن هزيمة أوكرانيا في الحرب

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، إن القوات الروسية لم تنجح في شن هجمات في قرية بياتيخاتكي في منطقة زابوريجيا، بينما شنت أيضا غارات جوية في منطقتي بريوبرازينكا وستوبنوجيرسك في منطقة دونيتسك.

وفي باخموت، ادعى القائم بأعمال قائد لواء الهجوم 3 في أوكرانيا، ماكسيم زورين، أن القوات الروسية كانت تحاول دون جدوى استعادة بعض مواقعها المفقودة في ساحة المعركة.

وقال زورين: “النتيجة… قتلى وجرحى روس”.

هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية روسيا أوكرانيا الجيش الأوكراني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسين الشحات يوجّه رسالة مهمة لجمهوره

نجم فيوتشر.. الزمالك يحسم أولى صفقاته بالموسم المقبل

أحمد حسن يكشف عن مفاجأة لجماهير الأهلي

صدمة أهلاوية | صفقة المهاجم السوبر طارت .. وهذا النادي خطفه في لحظة

الجاني مش صاحبه.. مفاجأة في جريمة الغدر بطبيب الساحل

شوبير يصدم جماهير الأهلي بشأن أزمة غرامة كهربا للزمالك

بعد إلغاء الفاتورة .. تعرف على أسعار باقات التليفون الأرضي

كارثة.. جهاز في كل بيت يسبب السرطان | مش الموبايل ولا التلفزيون

موضوعات متعلقة

المخابرات العسكرية الأوكرانية تعلن تعرض مقرها في كييف لـ قصف روسي

تركيا .. زلزال قوي يضرب هاتاي

أول تعليق من أمريكا علي وصف بايدن للرئيس الصيني بـ الديكتاتور

تبادل للتهديدات والشتائم.. مرشح رئاسي أمريكي يوبخ بايدن بسبب روسيا

قوة عسكرية ضخمة.. روسيا تعلن تعزيز القوات البحرية بـ 44 سفينة

بيان عاجل من أمريكا بشأن هجوم مستوطنين على قرية بـ رام الله

خسائر فادحة.. ضابط مخابرات أمريكي يعلن فشل الهجوم المضاد الأوكراني

إصابة 24 شخصًا وفقدان اثنين في انفجار عنيف بـ باريس

ترشيحاتنا

هل الإنفاق على الأقارب جزء من زكاة المال ؟

خاص.. سيف جعفر يوقع للزمالك 4 مواسم

الروس مخدوعون..رئيس مجموعة فاجنر يكشف عن مفاجأة بشأن تقدم الجيش الأوكراني بالحرب

عمارة مصلحة الضرائب .. المعمل الجنائي يفحص حريقًا بجوار نادي الزمالك

إيقاف مورينيو.. عقوبات قاسية من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ضد روما

لأول مرة منذ سنوات .. الجيش الإسرائيلي يقصف عربة مشبوهة بطائرة مسيّرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصول الرئيس السيسي لفرنسا للمشاركة في قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد

أولاد الفنانين يخطفون الأنظار | نجل كريم عبد العزيز وابنة تامر أمين حديث السوشيال ميديا ..شاهد

كارثة.. جهاز في كل بيت يسبب السرطان | مش الموبايل ولا التلفزيون

قائد طائرة يهبط فجأة على طريق سريع بأستراليا.. ماذا حدث للركاب؟

فيديو

يحدث في المدينة المنورة.. استقبال مؤثر للحجاج المصريين بنشيد «طلع البدر علينا»|فيديوجراف

سمكة الثعبان بشاطئ جليم تثير الجدل|هل نتجنب نزول البحر هذا الصيف؟

أمطار في يونيو .. سر تحذير الأرصاد الجوية للمواطنين

مش شيخ جامع .. زوجة خالد يوسف تعلق على علاقاته النسائية|فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

اﻟﻤﺰﻳﺪ