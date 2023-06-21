ضابط مخابرات أمريكي يعلن موعد نهاية حرب أوكرانيا

قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، اليوم "الأربعاء"، إن المرحلة الرئيسية من الأعمال العدائية في الصراع الأوكراني ستنتهي بحلول الخريف.

وأضاف ريتر: “ستفشل محاولات أوكرانيا للهجوم المضاد، وستنتهي الضربات الانتقامية الروسية بتحرير كامل أراضي المناطق الجديدة وإنشاء منطقة عازلة حولها”.

وقال: "روسيا لديها قدرات هجومية لهذا أعتقد أن التوقيت مناسب تمامًا… لقد قلت دائمًا إنني أعتقد أن الجانب القتالي لهذا الصراع سينتهي بحلول نهاية الصيف - بداية الخريف، وما زلت على ثقة أن التوقيت دقيق ".

وفي وقت سابق من اليوم، قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، إن الهجوم الأوكراني المضاد ضد روسيا كان عقيما إلى حد كبير بسبب عدم التوافق بين الأهداف السياسية والقدرات العسكرية لتحقيقها، مما أدى إلى نهاية سياسية لصالح موسكو.

وحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية للأنباء، قال ريتر، إن الأساس المنطقي لقرارات أوكرانيا هو إثارة تدخل الغرب، مؤكدا "لقد خسروا هذه الحرب”.

وأضاف أن “القوات الأوكرانية لا يمكنها اختراق الدفاعات الروسية المحصنة، واحدة من أكثر المواقع الدفاعية تحصينا في تاريخ الحرب الحديثة”.