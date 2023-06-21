قال مساعد الرئيس الروسي، فلاديمير ميدينسكي، اليوم الأربعاء، إن أوكرانيا كانت على وشك إبرام معاهدة الحياد الدائم العام الماضي، لكن رعاة أوكرانيا في الغرب تعمدوا تعطيل المفاوضات.

وحسب شبكة “آر تي” الروسية، قال ميدينكسي: "روسيا، ليس بالقول، ولكن بالأفعال، كانت مستعدة لحل سلمي. علاوة على ذلك، كانت كييف قريبة من مثل هذا الحل، لكن مثل هذا الحل لم يناسب الرعاة الغربيين لأوكرانيا على الإطلاق".

وفي وقت سابق من اليوم، قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، إن الهجوم الأوكراني المضاد ضد روسيا كان عقيما إلى حد كبير بسبب عدم التوافق بين الأهداف السياسية والقدرات العسكرية لتحقيقها، مما أدى إلى نهاية سياسية لصالح موسكو.

وحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية للأنباء، قال ريتر، إن الأساس المنطقي لقرارات أوكرانيا هو إثارة تدخل الغرب، مؤكدا "لقد خسروا هذه الحرب”.

وأضاف أن “القوات الأوكرانية لا يمكنها اختراق الدفاعات الروسية المحصنة، واحدة من أكثر المواقع الدفاعية تحصينا في تاريخ الحرب الحديثة”.

وبينما تتعثر القوات المسلحة الأوكرانية وتقف على حافة الانهيار في هجومها المضاد، فإن وجهة نظر ريتر للجيش الروسي تقف في تناقض صارخ، حيث يعتقد أنها تمكنت من جمع قوة كبيرة بهدوء، والحفاظ على ميزة عددية ملحوظة وإظهار الحكمة الاستراتيجية في عملياتها.

ولفت ريتر الانتباه إلي الطبيعة الفوضوية وغير المنظمة للنظام اللوجستي الدفاعي الأوكراني، مؤكدًا أن كميات كبيرة من المساعدات العسكرية يتم إساءة إدارتها أو فقدانها أثناء النقل.