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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفير روسيا بلندن: باب الحوار لازال مفتوحا أمام أوكرانيا

صدى البلد

قال سفير موسكو لدى لندن،  أندريه كيلين، اليوم، "مع أن كييف لا تريد ذلك.. لكننا نبقي باب الحوار مفتوحا".

وأكد كيلين، أن نظام كييف يُخاطر بفقدان المزيد من الأراضي بهجومه المضاد. حسبما ذكرت وسائل إعلام عربية.

وأضاف سفير موسكو لدى لندن، الهجوم المضاد لا يبدو ناجحا أو واعدا للقوات الأوكرانية.

وفي وقت سابق اليوم، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن الهدوء يسود في الهجوم المضاد الأوكراني في الوقت الحالي بسبب تكبد كييف خسائر كبيرة.

وقال بوتين، في مقابلة مع وسائل إعلام روسية: "الليلة الماضية، أنا لا أتحدث عن فقدان الأفراد، إنها مهمة للغاية.. دمر رجالنا 245 دبابة للعدو ونحو 678 مركبة مدرعة من مختلف الأنواع".

وأضاف أن من بين المركبات المتضررة دبابات ليوبارد ومدرعات فرنسية ذات عجلات وعربات مصفحة أمريكية.

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