لوكا مودريتش يرفض عرض السعودية ويقرر الاستمرار مع ريال مدريد

أكدت تقارير صحفية، أن الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد الإسباني، رفض بشكل قاطع العرض المُقدم له من السعودية، للعب في أحد فرقها، الموسم المقبل.

وينتهي عقد مودريتش مع ريال مدريد بنهاية شهر يونيو الجاري.

وبحسب صحيفة “آس” الإسبانية، فإن مودريتش سيبقى في ريال مدريد حيث سيجدد على عقده مع الفريق لمدة موسم.

وأضافت الصحيفة أن مودريتش رفض عرض السعودية والذي وصل لـ 200 مليون يورو لمدة 3 مواسم، حيث وضع عائلته وشغفه المهني قبل المال، مقررًا الاستمرار مع ريال مدريد.

وأردفت الصحيفة أن الإعلان عن تجديد عقد مودريتش سيكون في الأيام القليلة المقبلة، حيث أعطى اللاعب موافقته بالفعل لـ فلورنتينو بيريز.

كما أشار التقرير إلى أن مودريتش سيستمر مع منتخب كرواتيا ولن يعتزل دوليًا، حيث سيشارك في يورو 2024 العام المقبل بألمانيا.

يُذكر أن أهلي جدة والهلال كانا أبرز المهتمين بضم مودريتش.