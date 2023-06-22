رد صادم من رئيس الفيدرالي الأمريكي بشأن موعد انخفاض الفائدة المقبل

قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي جيروم باول ،اليوم الخميس، إنه يتعين الانتظار لحين الوثوق من انخفاض التضخم إلى 2% قبل خفض الفائدة.

وأوضح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أنه لا يتوقع خفض أسعار الفائدة قريبا، مضيفاً أنهم سيفعلون كل ما يلزم لتقليل التضخم إلى 2٪ مع الوقت.

وأفاد رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتوقع انخفاض التضخم بنهاية هذا العام.



كما توقع باول ارتفاع معدل البطالة قليلًا، مضيفاً أنه لا يعتقد أن سياسة الولايات المتحدة النقدية أصبحت أقل فعالية.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إن هناك حاجة واضحة لتعزيز الرقابة على البنوك.

وكشف باول، في وقت سابق من اليوم، أنه سيكون من المناسب رفع أسعار الفائدة مرتين خلال العام الحالي.

وقال، في جلسة استماع أمام اللجنة المالية في الكونجرس الأمريكي، “ نحتاج إلى مواصلة الرقابة على البنوك”.

وبالأمس، حذر باول من أنه وجميع الأعضاء الآخرين في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التي تحدد أسعار الفائدة يتوقعون رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر لخفض التضخم.

وكان التنازل الوحيد الذي قدمه هو أنه يبدو أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يتحرك بالوتيرة السريعة التي ميزت رفع أسعار الفائدة 10 السابقة منذ مارس 2022.

وقال باول: “بالنظر إلى المدى الذي وصلنا إليه، قد يكون من المنطقي رفع أسعار الفائدة ولكن القيام بذلك بوتيرة أكثر اعتدالا”.

واستجوب أعضاء اللجنة باول حول مجموعة متنوعة من الموضوعات الأخرى، بما في ذلك الاضطرابات المصرفية في مارس.

وأقر باول بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يحتاج إلى دعم ممارساته التنظيمية والإشرافية.

وتراجعت بورصة وول ستريت، اليوم الخميس، في تعاملات حذرة حيث من المقرر أن يواصل رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول شهادته، بعد يوم من تمسكه بموقفه المتشدد بشأن رفع أسعار الفائدة أمام لجنة بمجلس الشيوخ.