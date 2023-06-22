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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الأوكراني يعلن النصر علي 4 محاور في هجومه المضاد

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

قالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، آنا ماليار، اليوم الخميس، إن القوات الأوكرانية تحتوي القوات الروسية على الجبهة الشرقية ولم تسمح بتقدمها.

وكتبت ماليار، عبر “تليجرام”، “تواصل قواتنا الدفاعية احتواء التقدم الفعال للقوات الروسية”، في إشارة إلى أربعة مجاور رئيسية في الشرق بما في ذلك ليمان شمالا حيث يقول مسؤولون إن القوات الروسية نشطة.

وأضافت أن “القوات الأوكرانية على الجبهة الجنوبية، حيث تم الاستيلاء على عدة قرى الأسبوع الماضي، تتحرك تدريجيا إلى الأمام، لقد حققنا نجاحا جزئيا… نحن ندحر العدو”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت روسيا، أن القوات الروسية دمرت أو عطلت مئات من أنظمة الأسلحة الثقيلة الأوكرانية، بما في ذلك 13 دبابة قتال رئيسية غربية الصنع، في 16 يوما منذ بدء الهجوم المضاد الذي روجت له كييف.

وأبلغ نيكولاي باتروشيف، سكرتير مجلس الأمن الروسي، عن الإحصاءات المؤقتة، وأكدها وزير الدفاع سيرجي شويجو خلال اجتماع الهيئة اليوم الخميس، حيث ترأس الحدث الرئيس فلاديمير بوتين.

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وقال المسؤولون إن كييف خسرت 246 دبابة بين 4 يونيو و 21 يونيو، ومن بين 81 دبابة غربية كانت تمتلكها، تم تدمير 13 دبابة غربية.

كما دمرت القوات الروسية 152 مركبة قتال مشاة، بما في ذلك 59 قطعة مدفعية غربية الصنع و 279 قطعة مدفعية ميدانية وقذائف هاون، بما في ذلك 48 قطعة غربية الصنع.

وذكر شويجو أن القوات الأوكرانية ضعفت في القتال واتخذت الآن وقفة لإعادة تجميع صفوفها وتجديد صفوفها.

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