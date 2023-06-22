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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إجراء عاجل.. أوكرانيا تعلن التعبئة العامة في كييف

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

ذكرت صحيفة “سترانا” الأوكرانية، اليوم الخميس، أنه تم الإعلان عن التعبئة العامة في منطقة أوبولونسكي في العاصمة الأوكرانية كييف.

وحسب صحيفة “سترانا”، جاء في أمر المفوض العسكري لمنطقة أوبولونسكي في العاصمة الأوكرانية: "بعد إيفانو فرانكيفسك، تم إعلان التعبئة العامة من خلال نظام جدول الأعمال الواحد في كييف".

ويطلب من أولئك الذين يعيشون في أراضي المنطقة المحددة والذين لديهم أمر تعبئة أو تلقوا استدعاء الحضور إلى مكتب التجنيد العسكري.

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ويجب على أولئك الذين لم يتلقوا أوامر استدعاء وأوامر تعبئة الحضور في مكاتب التجنيد العسكري في غضون 10 أيام.

وينطبق هذا الشرط أيضا على أولئك الذين لم يتم تسجيلهم في منطقة أوبولونسكي، ولكنهم يعيشون فيها فقط.

كييف أوبولونسكي العاصمة الأوكرانية كييف أوكرانيا

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