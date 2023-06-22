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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قبل نهاية العام.. إعلان مفاجئ من أوكرانيا بشأن الانضمام لـ الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا

قال رئيس وزارة الخارجية الأوكراني، ديمترو كوليبا، اليوم الخميس، إن أوكرانيا تتجه نحو الاندماج مع الاتحاد الأوروبي "بأقصى سرعة”، مشيرا إلى أن المفاوضات حول عضوية الاتحاد الأوروبي قد تبدأ قبل نهاية عام 2023.

وأضاف كوليبا على “رادا” الأوكرانية، "نحن في طريقنا للحصول على وضع مرشح للعضوية في أسرع وقت ممكن، ثم ندخل مرحلة مفاوضات العضوية في أسرع وقت ممكن. نحن نتغلب على خطوتين في أسرع وقت ممكن بدلا من عملية متعددة السنوات… نحن نتحرك هناك بأقصى سرعة”.

وتابع: “إذا لم تحدث قوة قاهرة قبل نهاية العام، فسيكون كل شيء على ما يرام".

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وأشار كوليبا، إلى أن “أوكرانيا تتناسب الآن مع الجدول الزمني لبدء مفاوضات الانضمام بحلول نهاية عام 2023”.

أوكرانيا الاتحاد الأوروبي

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