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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هجوم مضاد كارثي.. روسيا تعلن تدمير 246 دبابة و152 مدرعة في أوكرانيا

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

دمرت القوات الروسية أو عطلت مئات من أنظمة الأسلحة الثقيلة الأوكرانية، بما في ذلك 13 دبابة قتال رئيسية غربية الصنع، في 16 يوما منذ بدء الهجوم المضاد الذي روجت له كييف، وفقا لتقرير قدمه مسؤولون روس كبار.

وأبلغ نيكولاي باتروشيف، سكرتير مجلس الأمن الروسي، عن الإحصاءات المؤقتة، وأكدها وزير الدفاع سيرجي شويجو خلال اجتماع الهيئة اليوم الخميس، حيث ترأس الحدث الرئيس فلاديمير بوتين.

وقال المسؤولون إن كييف خسرت 246 دبابة بين 4 يونيو و 21 يونيو، ومن بين 81 دبابة غربية كانت تمتلكها، تم تدمير 13 دبابة غربية.

كما دمرت القوات الروسية 152 مركبة قتال مشاة، بما في ذلك 59 قطعة مدفعية غربية الصنع و 279 قطعة مدفعية ميدانية وقذائف هاون، بما في ذلك 48 قطعة غربية الصنع.

وذكر شويجو أن القوات الأوكرانية ضعفت في القتال واتخذت الآن وقفة لإعادة تجميع صفوفها وتجديد صفوفها.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن القوات المسلحة الأوكرانية مقيدة بشكل كبير بحدود القوى العاملة، بعد تلقيه تقديرا بأن كييف فقدت أكثر من 13 ألف جندي منذ شن هجومها المضاد في وقت سابق من هذا الشهر.

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وقال بوتين خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي: “يمكن بالتأكيد تسليم معدات عسكرية إضافية، لكن احتياطي التعبئة ليس غير محدود… ويبدو أن حلفاء أوكرانيا الغربيين مستعدون بالفعل لشن الحرب حتى آخر أوكراني”.

القوات الروسية روسيا أوكرانيا بوتين الهجوم المضاد

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