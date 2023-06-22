روسيا تعلن تخصيص أموال من أجل زيادة إنتاج الطائرات المحلية

أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين ، اليوم الخميس، أن روسيا ستخصص أموالًا لزيادة إنتاج الطائرات المحلية ، مشيرًا إلى الحاجة إلى تقليل اعتماد صناعة الطيران على الأجزاء الأجنبية في مواجهة ضغوط العقوبات على روسيا.



وقال إن الإنتاج المتسلسل لطائرة الركاب الروسية "Tu-214" مهم للغاية، بحسب شبكة سي إن إن الأمريكية.

وأضاف ميشوستين في اجتماع حول تنمية المدنية تصنيع الطائرات ، والذي يتم في موقع مصنع كازان للطيران.



وأفاد ميشوستين بأنه من الضروري تقليل الاعتماد على المواد والمكونات الأجنبية ، وإطلاق إنتاج الطائرات المحلية وتوسيع مداها ، خاصة وأن الطلب كبير ، موضحًا أنه من المهم بشكل خاص ضمان سلامة الركاب في مواجهة عقوبات الضغط على روسيا.



وجاءت أحدث جولة من العقوبات ضد روسيا من الاتحاد الأوروبي أمس يوم الأربعاء ، عندما أعلن عن الحزمة الحادية عشرة التي تهدف إلى مواجهة الالتفاف على العقوبات.