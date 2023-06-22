عواقب وخيمة.. روسيا تحذر أمريكا من دخول قوات الناتو إلي أوكرانيا

حذر نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، اليوم الخميس، الولايات المتحدة من ارتكاب «أخطاء ذات عواقب وخيمة» وإرسال قوات حلف شمال الأطلسي «الناتو» إلي أوكرانيا.

وفي وقت سابق، قال المدير العام لهيئة الأركان العسكرية للاتحاد الأوروبي، هيرفي بليجان، إن حلف شمال الأطلسي «الناتو» لن يرسل قوات إلى أوكرانيا.

وأضاف بليجان: “هذا أمر مفروغ منه… إن إرسال قوات برية إلى أوكرانيا يعني أن تصبح طرفاً في النزاع وأن تكون في حالة حرب مع روسيا… لا أحد يريد ذلك لا الناتو ولا الاتحاد الاوروبى".

وشدد المدير العام لهيئة الأركان العسكرية للاتحاد الأوروبي، على أن “الاتحاد الأوروبي ليس طرفًا في الصراع ولا يريد أن يكون”.

وكان الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، أندرس راسموسن، قال إن مجموعة من دول التحالف "قد ترغب في إرسال قوات إلى أوكرانيا".