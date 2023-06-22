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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تصريحات عاجلة من المستشار الألماني بشأن صدام عسكري بين الناتو وروسيا

المستشار الألماني
المستشار الألماني

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الخميس، إنه ليس من المفترض أن يتصاعد الصراع في أوكرانيا إلى مواجهة بين حلف شمال الأطلسي "الناتو" وروسيا.

وأضاف شولتس، في كلمة ألقاها في البوندستاج الألماني: "علينا التأكد من أن الحرب لن تؤدي إلى تصعيد بين روسيا وحلف شمال الأطلسي. لم تحدث ولن تحدث".

وعلى الجانب الآخر، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن المسار العدواني الذي اتخذته الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي “الناتو” في السياسة الخارجية يمكن أن يؤدي إلى صدام مباشر بين القوى النووية.

وقالت زاخاروفا، في إفادة صحفية: “ينجذب الغرب بشكل متزايد إلى مواجهة عسكرية مع موسكو في محاولته لإلحاق هزيمة استراتيجية بـ روسيا”.

وأضافت: ”من الواضح أن مثل هذا الخط، الذي نصفه بأنه متهور، قادر على أن يؤدي إلى صدام مسلح مباشر بين القوى النووية".

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