عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضربة قوية لـ أوكرانيا.. صدمة في الغرب بسبب الهجوم المضاد الكارثي

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

أفادت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، نقلاً عن مسؤولين غربيين وأمريكيين، بأن الهجوم الأوكراني المضاد ضد القوات الروسية لا يلبي التوقعات على أي جبهة، مؤكدين أن القوات والمدرعات الأوكرانية تثبت أنها «ضعيفة» أمام حقول الألغام والصواريخ والقوة الجوية الروسية.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال أحد المسؤولين الغربيين: «لقد أثبتت خطوط الدفاع الروسية أنها محصنة جيدا، مما يجعل من الصعب على القوات الأوكرانية اختراقها… بالإضافة إلى ذلك، حققت القوات الروسية نجاحا في تعثر المدرعات الأوكرانية بالهجمات الصاروخية والألغام ونشرت القوة الجوية بشكل أكثر فعالية».

ووفقا لأحد المسؤولين، أثبت الدفاع الروسي أنه “أكثر كفاءة” مما كان متوقعا.

ومع ذلك، أصر المصدر على أن الولايات المتحدة لا تزال «متفائلة» بأن أوكرانيا ستغير العملية الفاشلة، وأن واشنطن ستعيد تقييم الهجوم الشهر المقبل.

هجوم مضاد كارثي.. روسيا تعلن تدمير 246 دبابة و152 مدرعة في أوكرانيا

سقوط أوكرانيا.. تحذير أمريكي عاجل بسبب قرار زيلينسكي بشأن الحرب

وبدأ الهجوم الأوكراني المضاد في 4 يونيو بهجوم فاشل على المواقع الروسية بالقرب من دونيتسك، وفقا لوزارة الدفاع الروسية.

وقالت الدفاع الروسية، إن موجة تلو الأخرى من الهجمات أعقبت ذلك على طول قطاعي دونيتسك وزابوريجيا من خط الجبهة، والتي تمكنت القوات الروسية الراسخة من الصمود فيها.

روسيا أوكرانيا القوات الروسية الولايات المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بدء صرف معاشات شهر يوليو لجميع المستحقين.. غدا

سِت شِمال | اعتراف صادم من المتهم بإجبار متزوجة على علاقة آثمة

ساعات تفصلهم عن الموت | غواصة البحث عن تيتانيك في طريقها لنهاية مأساوية

قائمة الأهلي أمام الحرس تفضح نوايا كولر| هذا الثلاثي خارج الأحمر نهائيًا

رسميًا.. موعد صرف معاشات يوليو بعد توجيهات الرئيس

مش مسامحة أي حد بيتكلم في عِرضي.. صاحبة الفستان الأزرق تروي مفاجآت لأول مرة|فيديو

يسافر يوم الأحد.. شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي

عاجل.. خفر السواحل الأمريكي يعثر على حطام قرب سفينة تيتانيك

موضوعات متعلقة

هجوم مضاد كارثي.. روسيا تعلن تدمير 246 دبابة و152 مدرعة في أوكرانيا

سقوط أوكرانيا.. تحذير أمريكي عاجل بسبب قرار زيلينسكي بشأن الحرب

هل يتم العثور على ركاب غواصة "تيتانيك” المفقودة أحياء؟.. إجابة صادمة

وزير الدفاع الروسي يعلن انضمام 1336 جنديا للجيش يوميا

إعلان صادم من رئيس الفيدرالي الأمريكي بشأن رفع أسعار الفائدة

عواقب وخيمة.. روسيا تحذر أمريكا من دخول قوات الناتو إلي أوكرانيا

عضو سابق في الكونجرس يعلن ترشحه لرئاسة أمريكا

يستغرق وقتا.. رئيس وزراء أوكرانيا يكشف تفاصيل جديدة بشأن الهجوم المضاد

ترشيحاتنا

إعصار غير مسبوق ينهي حياة 4 في ولاية تكساس بالولايات المتحدة

السجن المؤبد إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير فى قانون العقوبات

الأرخص في مصر .. 5 سيارات "زيرو" تبدأ من 399 ألف جنيه

5 سيارات رياضية لم تصل للمليون .. الحق اشتري

قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم| مصر تبتعد عن 8 منتخبات وتخوض 10 مباريات

طارق الملا يلتقي وفد الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نصائح لمريض الصدر والربو أثناء أداء مناسك الحج

بعد إصابة البابا تواضروس.. اعرف أعراض وأسباب وعلاج العصب السابع

تحذير.. النظافة الشديدة تصيب الجسم بالأمراض

مقطع فيديو لعملية بيع عملة الأرجنتين بالكيلو يثير جدلا على السوشيال ميديا

فيديو

العالم يحبس انفاسه .. بدء العد التنازلي لانتهاء الغواصة تيتان وركابها الخمسة

كنت جيت بالمايوه.. زلّة لسان شيرين تضعها في مرمى النقد |فيديو جراف

صرف معاشات شهر يوليو في هذا الموعد لجميع المستحقين

مي فاروق تكشف عن فنانة تستحق لقب "صوت مصر"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

اﻟﻤﺰﻳﺪ