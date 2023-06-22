ضربة قوية لـ أوكرانيا.. صدمة في الغرب بسبب الهجوم المضاد الكارثي

أفادت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، نقلاً عن مسؤولين غربيين وأمريكيين، بأن الهجوم الأوكراني المضاد ضد القوات الروسية لا يلبي التوقعات على أي جبهة، مؤكدين أن القوات والمدرعات الأوكرانية تثبت أنها «ضعيفة» أمام حقول الألغام والصواريخ والقوة الجوية الروسية.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال أحد المسؤولين الغربيين: «لقد أثبتت خطوط الدفاع الروسية أنها محصنة جيدا، مما يجعل من الصعب على القوات الأوكرانية اختراقها… بالإضافة إلى ذلك، حققت القوات الروسية نجاحا في تعثر المدرعات الأوكرانية بالهجمات الصاروخية والألغام ونشرت القوة الجوية بشكل أكثر فعالية».

ووفقا لأحد المسؤولين، أثبت الدفاع الروسي أنه “أكثر كفاءة” مما كان متوقعا.

ومع ذلك، أصر المصدر على أن الولايات المتحدة لا تزال «متفائلة» بأن أوكرانيا ستغير العملية الفاشلة، وأن واشنطن ستعيد تقييم الهجوم الشهر المقبل.

وبدأ الهجوم الأوكراني المضاد في 4 يونيو بهجوم فاشل على المواقع الروسية بالقرب من دونيتسك، وفقا لوزارة الدفاع الروسية.

وقالت الدفاع الروسية، إن موجة تلو الأخرى من الهجمات أعقبت ذلك على طول قطاعي دونيتسك وزابوريجيا من خط الجبهة، والتي تمكنت القوات الروسية الراسخة من الصمود فيها.