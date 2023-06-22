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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سقوط أوكرانيا.. تحذير أمريكي عاجل بسبب قرار زيلينسكي بشأن الحرب

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قال موقع “19FortyFive” الأمريكي، إن الجيش الأوكراني لن يكون قادرا على طرد الجيش الروسي من الأراضي المحتلة، بعد البداية الفاشلة للهجوم المضاد.

وأوضح الموقع، أنه “إذا لم يدر زيلينسكي الوضع غير المستقر بذكاء شديد لبقية العام، فقد يفقد الصراع".

وأشار إلى أن المسار الدبلوماسي والسياسي الأكثر واقعية للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي سيكون البدء في وضع الأساس لإيجاد تسوية تفاوضية بأفضل الشروط الممكنة في الوقت الحالي.

وقال: "من خلال الاستمرار في القتال... ستعاني أوكرانيا من خسائر فادحة في ساحة المعركة لدرجة أنها ستفقد المزيد من الأراضي".

وأضاف أن أوكرانيا لم تكن قادرة على التقدم إلى الخط الرئيسي للدفاع الروسي في غضون أسبوعين ، ولا تزال أصعب التحصينات الدفاعية في المقدمة.

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وأوضح: "أولا، كان لدى روسيا تسعة أشهر لإعداد بعض أقسام الأحزمة الدفاعية... ثانيا، كما أظهر هذا الصراع، فإن الهجوم أصعب بكثير من الدفاع عنه. ثالثا، تتمتع روسيا بعدد من المزايا العسكرية الحاسمة على أوكرانيا، والتي يكاد يكون من المستحيل التغلب عليها".

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