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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لا يعيش معنا.. زوجة الرئيس الأوكراني تعترف بمكان تواجد زيلينسكي

زوجة الرئيس الأوكراني
زوجة الرئيس الأوكراني

قالت يلينا زيلينسكايا، زوجة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إنه في الوقت الحالي لا تعيش مع زوجها بسبب انشغالة وسهرة الدائم في المكتب.

وأضافت زوجة الرئيس الأوكراني في حديث صحفي جيروزاليم بوست، أن زيلينسكي يقضي الليالي في مكتبه لأسباب أمنية، بينما تعيش هي وأطفالها في منزلهما بمفردها.

وفي وقت سابق، قال رئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إنه يحمل من أجل الدفاع عن فسة والرد في حالة سقوطة في الأسر على يد القوات الروسية.

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وعلى جانب آخر، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إنه لا يعتقد أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مستعد لاستخدام الأسلحة النووية.

وقال “زيلينسكي”، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”: "سيتحدث بوتين عن استخدام الأسلحة النووية.. لا أعتقد أنه مستعد للقيام بذلك، لأنه خائف على حياته".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن استخدام الأسلحة النووية ممكن نظريًا إذا كان هناك تهديد لوجود الدولة الروسية واستقلالها وسيادتها.

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