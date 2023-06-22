نائب: المحليات لها أهمية كبيرة لامتلاكها صلاحيات دستورية ويجب تفعيل دورها

أكد النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن دعوة الرئيس السيسي، للحوار الوطني لاقت قبول جميع الأطراف والأحزاب السياسية والسياسيين.

وقال محمود تركي، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أن الحوار المجتمعي الذي قامت به تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين أعطى مصداقية وأمل للحوار الوطني.

وتابع عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن المتخصصين في المجالات المتعددة شاركوا بالفعل في الحوار الوطني مما أدى لتنوع المشاركين في الحوار الوطني.

العمل على استكمالها

وأشار محمود تركي إلى أن جلسة الإدارة المحلية كانت جلسة ثرية وقوية لدور المحليات من أهمية كبيرة كونها ركيزة أساسية لبناء مصر، مؤكدا أن المحليات لها أهمية كبيرة كونها تمتلك صلاحيات دستورية ويجب العمل على استكمالها وتفعيل دورها.