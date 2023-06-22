روب من الفلوس.. أب يحتفل بتخرج ابنته بطريقة تثير الجدل

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قصير لحفل أسري مبهج احتفل خلاله الأب بتخرجه ابنته من كلية الأداب جامعة سوهاج ولكن بطريقة اثارت الجدل بين رواد المواقع.

ظهرت الفتاة بجانب والدها ووالدتها ويغمرهما السعادة، ويتميلان على رقصات الموسيقى، للاحتفال بالتخرج، بينما صنع والد الطالبة، لها روب من فلوس نقدية عبارة عن فئة المائتي جنيه موصولة كلٍ بأخرى حتى أصبح على شكل روب، بالإضافة إلى عقد قبعة بنفس الشكل.







بيحتفل بتخرج بنته

ونشر الاستاذ سامي عبدالراضي، مقطع الفيديوعلى صفحته الخاصة على موقع فيسبوك معلقا "بيحتفل بتخرج بنته

من كلية الادب قسم جغرافيا ترم تاني ..سوهاج"

وانهالت التعليقات المتباينة على الحدث حيث علق احد الرواد قائلا "عادي ...ربنا كارمه وعايز يفرح بنته...ربنا يباركله فيها بس يا رب ميكونش عايز يغيظ بنت عديله اللي لما نجحت في معهد الخدمه الاجتماعيه"

وعلق اخر مازحا "بس المبلغ مش كبير أنا عديته"

وقال ثالث "تحسها محمد رمضان في نفسها"



