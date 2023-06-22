غدًا..انطلاق قافلة مشتركة بين وعاظ الأزهر وأئمة الأوقاف إلى شمال سيناء والسويس

يطلق مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف غدًا الجمعة قافلة دعوية مشتركة بين وعاظ الأزهر وأئمة الأوقاف إلى مدينة العريش بشمال سيناء ومحافظة السويس، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب - شيخ الأزهر بالتعاون المشترك بين الوعاظ والأئمة في تكثيف التواصل مع الجمهور.

قافلة دعوية مشتركة

وأكد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عيّاد أنه من المقرر أن تنفذ القافلة مجموعة من اللقاءات مع الفئات المجتمعية المختلفة وذلك بعد الانتهاء من خطبة الجمعة في مجموعة من مساجد المدن التي ستتوجه لها القافلة، حيث تناقش هذه اللقاءات مجموعة من المفاهيم والقضايا المجتمعية والفكرية المهمة.

حملة النظافة بمساجد الجمهورية استعدادًا لصلاة عيد الأضحى المبارك

في إطار خدمة بيوت الله (عز وجل) وحرص وزارة الأوقاف على تهيئتها على أفضل وجه استعدادًا لصلاة عيد الأضحى المبارك 1444هـ انطلقت أمس الأربعاء ٢١ يونيو ٢٠٢٣م حملة نظافة واسعة في جميع مساجد الجمهورية والتي تستمر حتى صلاة عيد الأضحى المبارك، وتؤكد وزارة الأوقاف أن الحفاظ على النظافة بوجه عام مطلب شرعي ووطني وإنساني، وأن الأمر في بيوت الله (عز وجل) أكثر طلبًا وأجرًا وثوابًا.

هذا وتقام صلاة عيد الأضحى في جميع المساجد التي تقام بها الجمعة وفي الساحات التي تحددها كل مديرية في ضوء ضوابط وما تم في عيد الفطر المبارك، مع التأكيد على جميع المديريات باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير مصليات العيد للسيدات سواء في المساجد التي تقام بها صلاة العيد أم في الساحات المقررة لصلاة العيد، مع اتخاذ اللازم لتحديد المكان الخاص بالسيدات بما يحول دون تداخل الصفوف بينهن وبين الرجال، والاستعانة بالواعظات المعينات والمعتمدات بالوزارة للتعاون مع المديريات في تنسيق ذلك.