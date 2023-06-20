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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نفسي أفرحها.. والد طالبة بالثانوية العامة بأسيوط يستقبل ابنته بالورود بعد الامتحان.. صور

ولي أمور طالبة بالثانوية
ولي أمور طالبة بالثانوية العامة بأسيوط ينتظر ابنته بالورود

استقبل أحد أولياء الأمور نجلته أمام لجنة امتحانات الثانوية العامة بمدرسة الشهيد أحمد فايز بمدينة أسيوط بالورود، لتخفيف التوتر الذي تمر به بسبب الامتحانات، وسط فرحة كبيرة من ابنته.

وقال هيثم أبو النصر والد الطالبة ابتسام " بقالي فترة نفسي افرحها واخفف توترها" فقررت انتظرها أمام اللجنة بباقة الورود لكي أرسل لها رسالة" أنا راضي باي نتيجة طالما اجتهدتي " 
وشكرت الطالبة " ابتسام " والدها بفرحة ودموع واحتضان والدها لها " شكرا من قلبي دايما سند ليه".

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جديرا بالذكر أن إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة بالمحافظة هذا العام ٢٩ ألفا و٨٩٢  طالب وطالبة منهم ١٢ ألفا و٢٨٧  طالبا و ١٧ ألفا و٦٤٥ طالبة موزعين على ٨٧  لجنة بكافة مراكز المحافظة.

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