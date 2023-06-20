محافظ أسيوط: طرح المراسي النيلية والسياحية للإيجار لتعظيم الإيرادات وتنمية الموارد

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، بتعظيم الاستفادة من مرسى " الهابي دولفين " التابع لمشروع العبارات النهرية ومرسى "الداون تاون" التابع للهيئة الاقليمية للتنشيط السياحي بالمحافظة وكافة المراسى التابعة للمحافظة وطرحها للإيجار عن طريق المزاد العلني لتعظيم الاستفادة منها وتنمية الموارد الذاتية وذلك ضمن خطة المحافظة وتنفيذاً لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .

جاء ذلك خلال لقائه المهندس إيمان على محمود مدير الادارة العامة للتخطيط العمرانى، ومحمد بشير مدير الفنى للمحافظ ، وعثمان الحسينى مدير الهيئة الاقليمية للتنشيط السيحي، وهشام صلاح مدير مشروع العبارات النهرية بالمحافظة.

وتم خلال اللقاء مناقشة سبل الاستفادة من المراسى السياحية والمواقع والأصول التابعة للمحافظة بمشروع العبارات النهرية والهيئة الاقليمية للتنشيط السياحى بكافة مراكز وأحياء المحافظة ، ودراسة أفضل الحلول لاستثمارها بما ينمي موارد المحافظة، موجهًا بضرورة الإعلان عن جميع المناقصات والمزايدات العلنية، وجميع أساليب الطرح في كافة الجهات والوسائل الإعلانية لاتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المواطنين وأصحاب المصلحة للتقدم للمزاد تنفيذاً لاحكام القانون 182 لسنة 2018 الخاص بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وقرار المحافظة رقم 374 لسنة 2020 لخدمة الصالح العام .

كما وجه المحافظ، باستكمال أعمال التطوير الجاري تنفيذها للمراسى السياحية والورش الفنية ، مشددا على ضرورة الاهتمام بأعمال الصيانة الدورية لوحدات مشروع العبارات وتكثيف أعمال الفحص الشامل لكل وحدة قبل تحركها في المياه حفاظاً على أرواح المواطنين وحتى تتمكن تلك الوحدات من أداء مهامها بكفاءة وأمان .

كما وجه بضرورة القيام بعمليات حصر لكافة الأصول التابعة للمحافظة والعمل علي تعظيم العوائد من هذه الاصول والاستفادة منها في زيادة ايرادات المحافظة عن طريق الاستغلال الامثل لتلك الأصول والامكانات المتاحة بالمراكز والأحياء ، مؤكدًا ضرورة تنسيق العمل بين كافة الادارات والوحدات بما يسهم في تنمية موارد المحافظة.



وشدد محافظ أسيوط – خلال اللقاء - على ضرورة التنسيق مع كافة الجهات التنفيذية والالتزام بخطوات طرح المزادات والإعلان عنها بطريقة جيدة وفقًا للقانون لتحقيق أقصى استفادة منها ، لافتًا إلى ضرورة تنسيق الجهود مع مسئولي الشئون المالية والمشتريات بديوان عام المحافظة لمراعاة إجراءات وتوقيتات الطرح وتركيب بانرات ولافتات اعلانية عن المزادات بالوحدات المحلية للمراكز والأحياء والقرى بالإضافة إلى تركيب لافتة اعلانية أو بانر على الموقع المطروح في المزاد لحث المواطنين والمهتمين على المشاركة في المزادات بالإضافة إلى الاعلان عن تلك المزادات وتوقيتات جلسة المزاد وشروطها على الصفحة الرسمية لمحافظة أسيوط على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك وصفحات المراكز والأحياء بالإضافة إلى الالتزام بالمراحل والاجراءات الخاصة بالمزادات .