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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط : رفع 500 طن مخلفات خلال حملات نظافة بـ 4 مراكز

رفع 500 طن مخلفات
رفع 500 طن مخلفات ب4 مراكز في أسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، حملات النظافة اليومية بقرى مراكز ساحل سليم والبدارى وصدفا وديروط، أسفرت عن رفع 500 طن مخلفات صلبة.

وأشار الى ان حملات النظافة والتجميل مستمرة بالقري والمراكز والأحياء حفاظاً علي البيئة ورفع كفاءة وتسوية وتمهيد الشوارع والميادين وذلك للعمل على إعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها بشكل يليق بها بكافة الطرق الممكنة لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بقطاع النظافة لخلق بيئة صحية آمنة خالية من الأمراض موضحاً أن الوحدات المحلية بالمراكز والقرى لا تألو جهداً في هذا القطاع الهام والحفاظ على البيئة بكافة الطرق الممكنة ووفقاً للإمكانات المتاحة.

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وفي هذا الإطار نفت الوحدات المحلية بمراكز ساحل سليم والبداري وصدفا وديروط عدة حملات نظافة مكبرة لرفع اكوام وتجمعات القمامة والمخلفات من أماكن وصناديق التجميع بالشوارع والميادين فضلاً عن شفط الأتربة من جانبي الطرق باستخدام سيارات الكنس الآلي وذلك حفاظاً علي نظافة البيئة والحد من انتشار الأمراض حيث تم رفع 500 طن مخلفات خلال يوم واحد من حملات النظافة ، فضلاً عن تمهيد وتسوية الطرق والشوارع العامة خاصة غير المرصوفة منها باستخدام معدات الحملة الميكانيكية اللازمة لتيسير الحركة والنقل والانتقال للمواطنين ؛ وذلك تحت إشراف ومتابعة اسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري ، وخالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا ، محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط ، ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية للقرى وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية كإدارة المخلفات الصلبة وقسم النظافة بكل مركز.

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