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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يناقش تنفيذ المشروعات ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر

محافظ أسيوط يناقش
محافظ أسيوط يناقش مشروعات التنمية المحلية

ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،بعض المشروعات التى سيجرى تنفيذها بالمحافظة ،فى إطار تعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والممول من الحكومة المصرية وجزئيًا بقرض من البنك الدولى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ويستهدف تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد وخلق فرص عمل محلية ومستدامة ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلي وتحسين جودة الخدمات المحلية وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية والذي يضم في مرحلته الحالية محافظتى أسيوط والمنيا.


جاء ذلك خلال لقائه المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ ومحمد بشير مدير المكتب الفنى للمحافظ والمهندس عصام القرن وكيل وزارة الاسكان بالمحافظة ويحيى زكريا ابورحمة مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر .


وأعلن محافظ أسيوط دعمه الكامل لخطة تعميم ممارسات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، كنموذج للتنمية المحلية المتكاملة، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأن يكون التعميم في جميع محافظات الصعيد خلال السنوات الثلاث المقبلة لإحداث تنمية حقيقية على مختلف المستويات، ووضع رؤية تنموية طويلة الأمد، كما سيتم التنسيق مع مسئولي المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" لضمان التكامل بين البرامج التنموية القومية ،لافتاً الى انه جارى تنفيذ ربط الخطط الاستثمارية للمحافظات مع خطط القطاعات الخدمية والمرافق بها ومع المخططات العمرانية وتكاملها ضمن رؤية تخطيطية استراتيجية وخطة تنمية متكاملة للمحافظة، مع مراعاة ربطها بـ "رؤية مصر ٢٠٣٠" وتوطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات، كما تناول الأهداف النهائية المتوقعة بنهاية الخطة في ٢٠٢٥. 

 

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وأشار المحافظ الى ضرورة اختيار مشروعات تنموية وخدمية وفقاً لاحتياجات المواطنين بالمراكز والقرى ، على ان يجرى تنفيذها بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية ،مؤكداً ان الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تعمل بخطى سريعة على تنمية الصعيد وتضع هذ الملف على رأس أولوياتها بهدف الارتقاء بمستوى التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ، لافتا أهمية برنامج التمية المحلية بصعيد مصر وتركيزه على تنمية التكتلات الاقتصادية بالمحافظة وتعظيم الاستفادة منها في تنفيذ العديد من المشروعات والاستفادة والتعاون مع البنك الدولي لتقديم الدعم الفني والتدريب لرفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية بالمحافظة بما يساعد في الحفاظ على الاستثمارات التي يتم ضخها في مشروعات البنية التحتية لمبادرة "حياة كريمة" خلال مدة تنفيذ برنامج تطوير الريف المصري وايجاد كوادر محلية قادرة على الإدارة والتشغيل والصيانة للمشروعات الجديدة بأفضل صورة ووضع خطة لتعظيم وتنمية الموارد الذاتية للمحافظة .

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