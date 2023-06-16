محافظ أسيوط: تكثيف دورات التحول الرقمي ومنظومة المرتبات الحكومية

خلال لقاء بمسئولي المالية..

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، بمكتبه بديوان عام المحافظة ، الدكتور أحمد شريت مدير المديرية المالية بأسيوط و أحمد صبحي مدير الحسابات بالمحافظة ، لمناقشة سبل تكثيف دورات التحول الرقمى ومنظومة المرتبات الحكومية في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتطوير أنماط العمل الحكومي وفي إطار خطة وزارة المالية لرفع كفاءة مديرى الحسابات والعاملين بالادارات المالية والوحدات الحسابية وتحسين بيئة العمل الحكومي في مصر .

وأكد المحافظ، خلال اللقاء، ضرورة تكثيف البرامج والدورات التدريبية فى مجال " التحول الرقمى ومكافحة الفساد " والدورات التدريبية الخاصة بـ" المشاكل العملية لمنظومة المرتبات الحكومية "payroll" والتي تم تطبيقها بكافة الوحدات ومديريات الخدمات والقطاعات الحكومية تنفيذًا لخطة الدولة في التحول الرقمي لرفع كفاءة الوحدات الحسابية بنطاق عام المحافظة وخاصة فى تطبيق منظومة المرتبات "payroll" وطالبهم ببذل المزيد من الجهد لتنفيذ استراتيجية الدولة لتحقيق أعلى مستويات الشفافية والنزاهة والتنفيذ والرقابة والحفاظ على المال ، فضلًا عن المتابعة المستمرة والمراجعة لتحصيل الايرادات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وتفعيل التحصيل إلكترونيًا من خلال الربط مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني لضمان أقصى درجات الدقة والتأمين للبيانات وإعداد تقارير التسويات المالية للإيرادات.

كما استعرض المحافظ ، خطة المحافظة لتنمية الموارد الذاتية مع ضبط الإنفاق وترشيده والتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية لتعظيم الإيرادات لتحقيق أقصى استفادة من المشروعات التابعة للمحافظة لتلبية احتياجات القطاعات المهمة والحيوية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر والإسراع في برامج التنمية تنفيذًا لسياسة الدولة وخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .