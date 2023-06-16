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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 9 حالات تعد على أراضي أملاك الدولة بقرى مركز أسيوط

إزالة تعديات أسيوط
إزالة تعديات أسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار حملات المرحلة الثانية من الموجة 21 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية بقرى ومراكز المحافظة ، حيث تم تنفيذ إزالة 9 حالات تعد على أراضى أملاك دولة بقرى مركز أسيوط؛ تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وطبقاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وبمتابعة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بالتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات أولاً بأول وعدم التهاون في استرداد حق الدولة وفرض سيادة القانون.


وأوضح المحافظ أسيوط – فى تصريحات صحفية اليوم الجمعة – ان الحملات استهدفت قرى مركز أسيوط وتم خلالها إزالة 9 حالات تعدي على أراضى أملاك دولة منها 5 حالات مبانى على اراضى الصرف الزراعى بمساحة 700 متر و4 حالات مبانى على أملاك الرى بمساحة 79 متر مربع ، لافتًا إلى أن تلك الحملات تتم بإشراف المحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة وأحمد شوقي محبوب مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة وبمشاركة حسنى درويش رئسي مركز ومدينة أسيوط ونوابه ورؤساء القرى ومسئولي الازالات وممثلي جهات الولاية وقوات من مديرية الأمن وباستخدام معدات الوحدات المحلية.

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وأكد محافظ أسيوط ، على عدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها الالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية والتواصل الدائم مع غرفة عمليات المحافظة والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة.
كان محافظ أسيوط قد أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تيليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.
جدير بالذكر أن الموجة 21 للازالات يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية بدأت المرحلة الأولى في 29 أبريل الماضي وانتهت 19 مابو الماضي ويجري حاليا تنفيذ المرحلة الثانية التي بدأت في 27 مايو الماضي وتستمر حتى 16 يونيو الجاري على أن تختتم المرحلة الثالثة والأخيرة خلال الفترة من 24 يونيو إلى 14 يوليو المقبل.

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