صدمة لـ زيلينسكي.. الاتحاد الأوروبي يكشف عن أكبر عقبة أمام انضمام أوكرانيا

قال المفوض الأوروبي لشؤون التوسع، أوليفر فارهيلي، اليوم الخميس، إن الحرب تمثل أكبر عقبة أمام انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وأضاف فارهيلي خلال تقديمه تقريرا حول مدى استعداد أوكرانيا للمفاوضات حول العضوية في الاتحاد، إن "العقبة الرئيسية أمام الانضمام هي الحرب".

وأشار إلى أن "الحرب لا تعتبر عقبة أمام الحصول على صفة المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي، لكن الانضمام هو أمر مختلف وعملية تستغرق وقتا أطول بكثير. وآمل بأن الحرب ستنتهي بحلول تلك اللحظة عندها تستطيع أوكرانيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".

وأشار إلى أن "الحرب هي مشكلة بحد ذاتها، فهي تقوض الاقتصاد والناس والبنية التحتية ووجود البلاد بحد ذاته. وعندما تنتهي الحرب سيكون الحديث مختلفا، ولكنها يجب أن تنتهي أولا".

من جانبه، قال رئيس وزارة الخارجية الأوكراني، ديمترو كوليبا، في وقت سابق من اليوم الخميس، إن أوكرانيا تتجه نحو الاندماج مع الاتحاد الأوروبي "بأقصى سرعة”، مشيرا إلى أن المفاوضات حول عضوية الاتحاد الأوروبي قد تبدأ قبل نهاية عام 2023.

وأضاف كوليبا على “رادا” الأوكرانية، "نحن في طريقنا للحصول على وضع مرشح للعضوية في أسرع وقت ممكن، ثم ندخل مرحلة مفاوضات العضوية في أسرع وقت ممكن. نحن نتغلب على خطوتين في أسرع وقت ممكن بدلا من عملية متعددة السنوات… نحن نتحرك هناك بأقصى سرعة”.

وتابع: “إذا لم تحدث قوة قاهرة قبل نهاية العام، فسيكون كل شيء على ما يرام".

وأشار كوليبا، إلى أن “أوكرانيا تتناسب الآن مع الجدول الزمني لبدء مفاوضات الانضمام بحلول نهاية عام 2023”.