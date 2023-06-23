وسط تفاعل الجمهور.. هبة طوجي تبدع في تقليد شاكيرا على الهواء (فيديو)

استغلت الفنانة هبة طوجي، موهبتها في التقليد، لتقلد عدد من الفنانين الكبار، خلال ظهورها ضيفة في حلقة اليوم من برنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "سي بي سي" ويقدمه الإعلامية منى الشاذلي.

وقلدت "طوجي" الفنانة داليدا، في أغنية "سلمى يا سلامة"، وسط تفاعل كبير من الجمهور مع تقليدها البارع.

وواصلت هبة طوجي التقليد خلال الحلقة، لتقلد الفنانة العالمية شاكيرا، لتشعل ستوديو برنامج "معكم" وسط تفاعل كبير من الجماهير مع تقليدها.

وكشفت، عن أنها سبق لها وغنت باللغة الإسبانية في "دويتو" مع النجم العالمي لويس فونسي، في أغنية كانت بالعربي والإسباني في نفس الوقت.