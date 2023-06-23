وضع خارطة طريق.. كلمة ماكرون خلال قمة من أجل ميثاق مالي عالمي جديد

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ،اليوم الجمعة، خلال كلمته في قمة "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد" المنعقدة بباريس أنه يجب العمل على الحد من الفقر وغياب المساواة ومواجهة التغير المناخي.

وأضاف ماكرون أنه يجب العمل على إصلاح المؤسسات المالية الدولية.

وأوضح ماكرون خلال كلمته أنه يجب العمل على تأسيس ميثاق مالي عالمي جديد.

كما أفاد بوضع خارطة طريق للعمل على ميثاق مالي عالمي جديد.

واتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على هامش قمة في باريس روسيا بالسعي إلى زعزعة استقرار إفريقيا واللجوء الى خيارات لا تصبّ في صالح المجتمع الدولي.

وقال ماكرون إن روسيا "قوة مزعزعة للاستقرار في إفريقيا عبر ميليشيات خاصة" تنكل بالمدنيين، مشيراً إلى أن "الأمم المتحدة وثّقت (حصول) ذلك عبر مجموعة فاجنر في جمهورية إفريقيا الوسطى".