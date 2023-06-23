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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس "بعثة الجمعيات" يراجع الخدمات والمزايا المقدمة للحجاج في المشاعر المقدسة

بعثة حج الجمعيات
بعثة حج الجمعيات

التقى أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية، محمد حسن معاجيني، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمطوفي حجاج الدول العربية، وذلك لبحث التنسيق فيما يخص خدمات المشاعر المقدسة ومراجعة كافة الخدمات والمزايا المقدمة للحجاج في المشاعر المقدسة وموقع بعثة حجاج الجمعيات الأهلية في عرفات ومنى وموقف انتظار السيارات الناقلة للحجاج خلال فترة المشاعر.

وقال رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، إن اللقاء شهد التأكيد علي ضرورة توافر كل الخدمات المتعلقة بتقديم وجبات الإعاشة للحجاج والمخيمات المكيفة وفرش المخيمات بالسجاد ومراجعة المرافق الخاصة بكل مكاتب الخدمة، موضحًا أنه خلال العام الحالي يوجد ثلاثة مكاتب مطوفين وتم مراجعة كافة التفاصيل مع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمطوفي حجاج الدول العربية وتم توجيه الشكر لهم علي دورهم في خدمة حجاج دول العالم الإسلامي والدول العربية ومصر علي وجه الخصوص.

وأضاف عبد الموجود أنه تنفيذًا لتوجيهات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي يتم بشكل يومي إجراء مراجعة دورية ومعاينة المخيمات التي سيتم تصعيد حجاج الجمعيات بها في مشعر عرفات بيوم التروية الاثنين المقبل، وضرورة التأكيد من توافر الخدمات كي يؤدي الحجاج الركن الأعظم في فريضة الحج بسهولة ويسر.

وأشار رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية إلى أن الحالة الصحية لحجاج الجمعيات الأهلية بخير، كما هناك حالة متابعة للحجاج من خلال تواجد العيادات الطبية التابعة لبعثة وزارة الصحة طوال الـ ٢٤ ساعة، حيث يتم تقديم كافة الاستشارات الطبية وتوقيع الكشف الفوري حال وجود أى شكوى.

 

 

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