بالإنفوجراف .. الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية

أصدر المركز الإعلامي، التابع لوزارة التنمية المحلية، " الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ ٤٠ حول حصاد أهم الأنشطة والفعاليات التي قام بها اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من ١٦ حتي ٢٢ يونيو الجاري، حيث نستعرض أبرزها في التقرير التالي الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التنمية المحلية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من خلال انفوجراف يرصد أبرز تلك الأنشطة التي جاءت كالتالي:

الجمعة ١٦ يونيو

قام اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بزيارة لمحافظة المنوفية وكان في استقباله، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمقر الديوان العام، وتأتى تلك الزيارة في إطار مشاركة وزير التنمية المحلية في احتفال محافظة المنوفية بعيدها القومي الـ 117، وعقب الاستقبال قام وزير التنمية المحلية يرافقه محافظ المنوفية بعدة فعاليات منها:-

- تفقد مقر مركز الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة بشبين الكوم.

وافتتح اللواء هشام آمنة، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أعمال تطوير وتجديد " مسجد سيدي شبل الأسود " بمركز ومدينة الشهداء.

كما تفقد اللواء هشام آمنة، واللواء إبراهيم أبو ليمون عدداً من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بكفر عشما بالشهداء، حيث تم تنفيذ (20) مشروع تنموي وخدمي بها بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية، حيث تفقدا مجمع الخدمات الحكومية بكفر عشما والذى يضم خدمات (التموين ، الشئون الاجتماعية ، السجل مدني، البريد، وحدة محلية ، الشهر العقاري، مجلس شعبي محلى ، مركز تكنولوجي ) فضلاً عن صالة انتظار خاصة بالمواطنين طبقاً لمعايير الجودة لتطبيق منظومة الشباك الواحد والتحول الرقمي.

الأحد ١٨ يونيو

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلة، انتهاء المرحلة الثانية من الموجة الــ ٢١ لإزالة التعديات علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتي كانت قد بدأت ٢٧ مايو ٢٠٢٣، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، حيث نجحت الدولة "على مدار تلك المرحلة " في استرداد ١.٢ مليون متر مربع بجميع محافظات الجمهورية بإجمالي ٥٠٧٧ مبنى مخالف، وإزالة ١٧٤٠حالة تعد على مساحة ٥٦٣٦ فدانا، وإزالة ١٤٠ مخالفة استزراع سمكي بمساحة ١٠٦٤ فدانا بمحافظة بورسعيد.

كما شهد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الاحتفالية الكبرى التي نظمها صندوق "تحيا مصر" ووزارة التضامن الاجتماعي لتدشين أكبر حملة كساء في مدينة الأسمرات بالقاهرة للأسر الأولى بالرعاية استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك ، وذلك بحضور اللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية وأمين صندوق " تحيا مصر" والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة وتامر عبدالفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر وعدد من رجال الأعمال والفنانين ورؤساء وممثلي منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، وتأتى الاحتفالية تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنظيم عدد من معارض المبادرتين "بالهنا والشفا" و"دكان الفرحة" لتوفير المواد الغذائية واللحوم والملابس الجديدة للأسر الأولى بالرعاية وكافة تجهيزات العرائس ودعم ذوى الهمم حيث تم خلال الاحتفالية توفير ملابس العيد والأحذية والإكسسوارات وألعاب الأطفال والأدوات المنزلية بالمجان من خلال معرض مبادرة "دكان الفرحة" ، مع توزيع مواد غذائية ولحوم على الأسر من خلال مبادرة "بالهنا والشفا" ، وتجهيز 100 فتاة من الأولى بالرعاية بكل مستلزمات الزواج اللازمة لتأثيث المنزل، وتوفير كراسى كهربائية وكراسي متحركة لرعاية ذوي الهمم.



الاثنين ١٩ يونيو

قام اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بزيارة لمحافظة كفر الشيخ، لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية التي تهم المواطنين، وكان في استقباله عند وصوله لديوان عام المحافظة اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ والقيادات التنفيذية للمحافظة، وتتضمن أنشطة الزيارة الأتي:-

تفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمقر الديوان العام للمحافظة، والأعمال الإنشائية الجارية الخاصة بمركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بكفر الشيخ.

- المشاركة في وضع حجر الأساس لإقامة لمشروع انشاء المنطقة اللوجيستية بمحافظة كفر الشيخ والتي سيتم إنشاؤها على مساحة ٢٢ فدان تتضمن أنشطة متنوعة " تجارة نصف الجملة، انشطة تعبئة وتغليف، ومخازن تبريد وتجميد وأنشطة ترفيهية واجتماعية وتعليمية وإدارية وغيرها من الأنشطة الأخرى".

وقال وزير التنمية المحلية خلال كلمته التي ألقاها في الاحتفالية الخاصة بوضع حجر الأساس لمشروع المنطقة التجارية اللوجيستية أن الدولة المصرية تولى أهمية كبرى نحو تسهيل حركة التجارة وإقامة مناطق لوجيستية وتجارية وصناعية متطورة بجميع محافظات الجمهورية ودفع عجلة النمو الاقتصادي والاقتصاد الوطني وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوفير فرص عمل.

الثلاثاء ٢٠ يونيو

قام اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بزيارة إلي محافظة الغربية، وكان في استقباله الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وتأتي تلك الزيارة في إطار الجولات الميدانية لوزير التنمية المحلية بمختلف محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها للنهوض بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور السفيرة سها الجندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، المهندس أشرف دوس رئيس مجلس إدارة المنطقة اللوجستية ولفيف من القيادات التنفيذية للمحافظة، وتتضمن أنشطة الزيارة الأتي:-

- تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والسفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة والمركز التكنولوجي بالديوان العام.

- وشهد وزير التنمية المحلية، وزيرة الدولة للهجرة، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أول تجربة أطلقتها محافظة الغربية لري الأشجار بالطاقة الشمسية من خلال استخدام تطبيق المحمول، والتي تم تنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية أتحضر للأخضر.

- كما شهد وزيرا التنمية المحلية والهجرة تجربة محافظة الغربية لتشغيل تطبيق فرزاوي، لتجميع القمامة ومخلفات الهدم إلى جانب تجميع زيوت الطعام المستخدمة في المنازل، لإعادة تدويرها من خلال بروتوكول تعاون مع شركة طنطا للزيوت والصابون، حيث يتم إنتاج منتجات مثل الصابون وغيرها من تلك الزيوت.

- وشارك الوزيران والمحافظ في زراعة عدد من الأشجار بحي ثان طنطا ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون شجرة.

- كما تفقدوا أعمال تطهير ترعة القاصد من المخلفات من خلال الفرق التطوعية بالحي.

الأربعاء ٢١ يونيو

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المحافظات والمرافق ومديريات الخدمات استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك، موجها السادة المحافظين، بضرورة التواجد الميداني لجميع القيادات التنفيذية للتعامل مع ما قد يطرأ من أحداث خلال فترة عيد الأضحى المبارك والتعامل الفوري وسرعة الاستجابة لمشكلات المواطنين، مشددا على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالالتزام بالمواعيد الصيفية لغلق المقاهي والمطاعم والمحال والمولات التجارية .

وحضر اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء رقم 244 والذي عقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمقر العاصمة الإدارية الجديدة، حيث وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه على عدة قرارات؛ وهي:

- مشروع قانون بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.

- مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017

- مشروعي قانونين بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، وتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.

الخميس ٢٢ يونيو

تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية تقريرًا عن متابعة مبادرة "سند الخير" التي أطلقتها الوزارة في 31 مارس 2022 وحتى منتصف شهر يونيو 2023، وذلك لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك في الاحياء الشعبية والقرى في عدد من المحافظات لمواجهة غلاء الاسعار ومساعدة المواطن المصري في الحصول على سلع غذائية ذات جودة وبأسعار مخفضة، مؤكدا إن إقبال المواطنين على شراء السلع المقدمة من خلال مبادرة "سند الخير" كان إقبالاً كبيراً حيث حققت حجم مبيعات منذ انطلاقها وحتى وصولها للأسبوع الـ٦٠ بلغ حوالى 310 مليون جنيه، مشيراً ان المبادرة تمكنت على مدار الاسبوعين الـ 59 وحتى60 من تحقيق مبيعات بلغت 14,5 مليون جنيه طافت خلالها 18 محافظة بعدد 100 سيارة تحمل كافة أنواع السلع الغذائية بتخفيضات تصل إلى 25%.

كما شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في حفل إطلاق النسخة الأولى من مؤشر تنافسية المحافظات المصرية والذي يعقد تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبمشاركة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وممثلة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID الممولة للمشروع، والمقام في فندق سميراميس انتركونتينتال.

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