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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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السيناريست ناصر عبدالرحمن: طلبت رمان من محمود عبدالعزيز بعد نجاح جبل الحلال

السيناريست ناصر
السيناريست ناصر عبد الرحمن

حكى السيناريست ناصر عبد الرحمن عن ذكرياته مع مسلسل جبل الحلال، قائلا تقابلت أول مرة مع  الفنان القدير الراحل محمود عبد العزيز مع المخرج محمد ياسين وكانت فكرة جبل الحلال آنذاك معروضة كعمل لفيلم سينمائي، وطلب مني حينها الفنان الراحل محمود عبد العزيز تحويل النص الفني لعمل درامي من ثلاثين حلقة عام 2013، وبالفعل وبفضل توجيهات الفنان الراحل حقق المسلسل نجاحا لا مثيل له علي المستوي الجماهيري. 

 

وأكد عبد الرحمن خلال لقائه مع الإعلامية ايمان أبو طالب ببرنامج "بالخط العريض"، المذاع علي شاشة قناة الحياة بأن فكرة الزواج من أربعة محببة جدا للجمهور المصري و العربي في الأعمال الفنية حيث إنها تثير حالة من الفانتازيا والترقب لدي المشاهد و هذا كان سببا مهما من أسباب نجاح جبل الحلال ، وأشار السيناريست بأنه بعد نجاح المسلسل طلب من الفنان الراحل محمود عبد العزيز "رمان " كمكافأة علي نجاح العمل.


وكشف ناصر عبد الرحمن خلال اللقاء العديد من الأسرار والكواليس الخاصة بأهم الأعمال الفنية التي قدمها خلال مسيرته الفنية، أبرز تلك الأعمال هم: “هي فوضى، حين ميسرة، كف القمر”.
وأوضح ناصر عبد الرحمن خلال اللقاء بأن مسلسل “جبل الحلال” كان في الأصل مشروع فيلم، ولكن الفنان الراحل محمود عبد العزيز هو من أصر على تحويله إلى مسلسل.


كما رد على تصريحات الناقد طارق الشناوي، التي نصح فيها الفنانة ياسمين عبد العزيز بالانفصال فنيًا عن زوجها الفنان أحمد العوضي.


ويحدث أيضًا عن مشاركة الشيخ ياسين التهامي في مسلسل “ستهم”، الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي، وكان من بطولة النجمة روجينا وإخراج رؤوف عبد العزيز.

 

بالخط العريض


والجدير بالذكر أن برنامج “بالخط العريض” يعرض يوم الجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة الثامنة مساءً على شبكة تلفزيون الحياة.
 

ناصر عبد الرحمن جبل الحلال محمود عبد العزيز إيمان أبو طالب ن الراحل محمود عبد العزيز

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