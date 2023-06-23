أستاذ بالجامعات الفرنسية: الرأي العام متعاطف مع مصر ولا يفرق بين التاريخ والشعب

أكد الدكتور أحمد يوسف، الكاتب الصحفي والأستاذ بالجامعات الفرنسية وعضو مجلس إدارة المجمع العلمي المصري، أن هناك عددا من الجرائد والصحف الفرنسية التي كتبت عن معرض رمسيس في باريس، مشيراً إلى أن صحيفة ليفاجور أصدرت عددا خاصا عن معرض رمسيس في باريس.



وأوضح "يوسف"، خلال حواره عبر الإنترنت، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك رأي عام متعاطف جدًا مع مصر والمصريين ولا يفرق بين التاريخ والشعب، ولم نكن قادرين على استغلال هذا التعاطف ومعرض رمسيس نجاح كبير لا بد أن يحسب لوزير السياحة الحالي والدكتور خالد العناني وزير السياحة السابق.

مسرحية "شهرزاد"

وأشار إلى أن مسرحية "شهرزاد" لطه حسين تم ترجمتها في كتاب في فرنسا، وهي أول ترجمة لطه حسين في باريس، منوهًا بأن هناك كتابا آخر تطرق لكتابات أحمد شوقي عن "نابليون".